Банк России в I полугодии выявил на финансовом рынке 1024 "черных" кредиторов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Банк России в первом полугодии 2019 года выявил на финансовом рынке 1393 нелегальных организаций, из которых 1024 являются "черными" кредиторами. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

"Основное количество нелегальных участников финрынка, которых мы выявили в первом полугодии 2019 года, - это как раз "черные кредиторы". Из 1393 нелегально работавших организаций 1024 занимались незаконной выдачей займов. При этом 186 таких организаций незаконно использовали в своих названиях слова "микрофинансовая" или "микрокредитная" компания, 688 - маскировались под таких легальных участников рынка, как ломбарды, лизинговые компании, организации, действующие на основе агентских договоров и т. д. 150 организаций - это так называемые анонимные кредиторы, они ни на кого не были зарегистрированы, это может быть просто объявление с номером телефона на столбе", - сказал он.

По данным ЦБ, традиционно больше всего нелегалов, как и пирамид, выявляется в самых крупных регионах. Больше всего их в Центральном федерально округе. Также выделяются Южный федеральный округ и Урал.

По словам Ляха, в ЦБ уже больше года действует так называемая распределенная региональная модель - в главных управлениях Банка России созданы специальные отделы по противодействию нелегальным практикам и созданы два центра компетенции - в Краснодаре и в Хабаровске. "Такая модель позволяет выявлять нелегалов непосредственно на местах, ведь многие мошеннические компании действуют в границах одного-двух регионов. Кроме того, мы тесно взаимодействуем с прокуратурой, МВД, ФАС и их региональными структурами", - отметил он.

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