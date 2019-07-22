Трамп намерен выяснить, действительно ли Huawei помогала КНДР создать беспроводную сеть

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости выяснить, действительно ли китайская телекоммуникационная корпорация Huawei тайно помогала властям КНДР в создании собственной беспроводной сети передачи данных Koryolink. Об этом американский лидер заявил журналистам во время встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Белом доме, комментируя публикацию газеты The Washington Post.

"Нам нужно будет выяснить это", - цитирует президента США агентство Reuters.

Ранее The Washington Post сообщила, ссылаясь на внутренние документы компании, полученные от ее бывших сотрудников, что Huawei совместно с другой китайской государственной компанией Panda International Information Technology работала над рядом проектов в КНДР в течение восьми лет. Издание подчеркивает, что подобная деятельность Huawei, которая использовала в своих продуктах американские технологии и компоненты, может означать нарушение компанией экспортных правил США, которые запрещали поставки Пхеньяну оборудования, в котором содержится более 10% американских компонентов.

Ситуация с Huawei

Китайская корпорация оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных за рубежом. Это привело к усилению международного давления на компанию.

В конце июня по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке президент США Дональд Трамп заявил, что ослабит давление и позволит Huawei приобретать высокотехнологичную американскую продукцию. Он отметил, что в ходе консультаций с китайским лидером затрагивалась проблема обеспечения национальной безопасности. Впоследствии в Белом доме пояснили, что решение о снятии санкций с корпорации касается не всех поставок и "не может считаться безоговорочной амнистией".

Huawei была основана в 1987 году, помимо телекоммуникационного оборудования она производит широкий перечень электронных устройств и смартфоны. Продукты и услуги компании доступны более чем в 170 странах.