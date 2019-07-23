"Газпром" вернул себе лидерство по капитализации на Мосбирже

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Капитализация "Газпрома" на торгах Московской биржи во вторник достигла 5,17 трлн рублей, свидетельствуют данные торговой площадки. Таким образом, газовая монополия обогнала Сбербанк, став лидером среди российских компаний по этому показателю.

Так, обыкновенные акции "Газпрома" подорожали по состоянию на 10:53 мск на 0,58%, до 218,37 рубля за бумагу. В то же время обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 0,12%, до 230,08 рубля, а "префы" - на 0,37%, до 201,94 рубля. В результате капитализация банка снизилась до 5,16 трлн рублей.

"Газпром" уступил лидерство по капитализации Сбербанку 17 июля, когда его акции упали на 7% на фоне дивидендной отсечки.