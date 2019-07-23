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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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"Грязная" нефть вытеснена из нефтепровода "Унеча - Полоцк - 2"

При этом продолжаются работы по очистке белорусского участка нефтепровода "Сургут - Полоцк"

МИНСК, 23 июля. /ТАСС/. ОАО "Полоцктранснефть Дружба" вытеснила некачественную нефть из нефтепровода "Унеча - Полоцк - 2", заместив ее чистым сырьем. Об этом говорится в сообщении белорусского оператора, опубликованном во вторник на его сайте.

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"В рамках реализации мероприятий дорожной карты нефть, не соответствующая ГОСТу, вытеснена из нефтепровода "Унеча - Полоцк - 2" в нефтепровод "Сургут - Полоцк" в направлении Российской Федерации", - отметили в компании.

Там уточнили, что 23 июля в 10:30 (совпадает с мск) партия нефти стандартного качества вместе с разделительным устройством поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Полоцк" ОАО "Полоцктранснефть Дружба". В белорусской компании пояснили, что завершение данного этапа позволит осуществлять транспортировку нефти в ОАО "Нафтан" по двум очищенным веткам магистрального нефтепровода Унеча - Полоцк. "Работы по очистке белорусского участка нефтепровода "Сургут - Полоцк" продолжаются", - сообщили на предприятии.

В новость были внесены изменения (12:02 мск) - добавлена информация по тексту.

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БелоруссияРоссияСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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