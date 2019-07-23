Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете выдачи микрокредитов под залог жилья

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий выдавать микрокредиты под залог жилья и в целом ужесточающий требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям. Законопроект был внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко вместе с представителями всех фракций Госдумы.

Согласно законопроекту, всем видам микрофинансовых организаций предоставляются дополнительные возможности по идентификации клиентов - они смогут делегировать право на идентификацию клиентам кредитным организациям, а также смогут сами идентифицировать клиента с помощью государственных информационных систем (с определенными ограничениями).

В законопроекте также идет речь об ужесточении требований к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний (МКК) - они приводятся в соответствие с аналогичными требованиями к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев МФО.

Устанавливаются требования к минимальному размеру капитала микрокредитной компании (сейчас он составляет 10 тыс. рублей): 1 млн рублей с 1 июля 2020 года с ежегодным увеличением до 5 млн рублей на 1 июля 2024 года.

Законопроект запрещает микрофинансовым организациям заключать договора потребительского займа с физлицами, если исполнение обязательств по займам обеспечено залогом жилья. Это делается для пресечения мошенничеств в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений. "Недопустимо, когда гражданин лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита", - говорил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Исключение составят случаи, когда учредителем (акционером, участником) МФО является государство или муниципалитет.

Кроме того, микрофинансовые организации смогут идентифицировать клиентов с помощью государственных информационных систем. "Это позволит пресекать получение займов мошенниками с помощью чужих паспортных данных", - отмечал Володин.

Поправки ко второму чтению

Согласно поправкам ко второму чтению, совет директоров ЦБ РФ наделяется полномочиями по определению максимального размера процентной ставки по займам, предоставляемым кредитными и сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами физлицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой.

Уточняется, что ипотечные кредиты (займы) вправе выдавать кредитные организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, учреждение, созданное по решению правительства учреждение для обеспечения ипотеки для военных, единый институт развития в жилищной сфере (АО "ДОМ.РФ"), а также организации, предоставляющие ипотечные займы в соответствии с требованиями, установленными единым институтом развития в жилищной сфере и включенные в соответствующий перечень. Этот перечень будет публиковаться на сайте АО ДОМ.РФ. Порядок его формирования, а также требования, предъявляемые к включаемым в него организациям, устанавливаются правительством РФ.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 октября 2019 года.