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Минпромторг предлагает изменить регулирование пива, а не выводить его из понятия алкоголь

Ранее РБК сообщил, что министерство предложило не считать пиво алкогольной продукцией

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли рассматривает возможность введения отличного от крепких алкогольных напитков регулирования пива и вина, вывод их из-под понятия алкогольной продукции не предполагается. Об этом заявил во вторник заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия-24", комментируя возможность вывода пива из реестра алкогольных напитков.

"Не предлагал Минпромторг такого. Это какие-то галлюцинации", - сказал он.

По словам Евтухова, есть проект стратегия развития торговли [на 2019-2025 годы], которую планируется вынести на обсуждение. "В этой стратегии есть тезис о том, что у пива и у вина должно быть отличное от крепкого алкоголя регулирование. Не то, чтобы не считать их алкоголем, а отличное регулирование", - отметил он, не уточнив подробностей.

Ранее РБК со ссылкой на разработанный Министерством промышленности и торговли проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы сообщил, что ведомство предложило "рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания".

С 2011 года пиво приравнено к алкоголю и на него распространяются все правила продажи, действующие для любой другой алкогольной продукции. Его нельзя продавать с 23 до 8 часов, запрещена продажа несовершеннолетним, в учебных и медицинских учреждениях, на военных объектах, в ларьках, а также местах проведения митингов и демонстраций. Кроме того, с 2016 года запрещена продажа пива в пластиковой упаковке объемом более 1,5 л. Исключения сделаны только для пива, отправляемого на экспорт.

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