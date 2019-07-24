Власти Грузии выделят €600 тыс. на стимулирование транзитных авиаперелетов из России

ТБИЛИСИ, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе внес изменения в постановление правительства "Об утверждении специального порядка закупок товаров и услуг компанией "Объединение аэропортов Грузии", согласно которым власти готовы выделить €600 тыс. на субсидию транзитных рейсов, осуществляемых из РФ в республику. Соответствующий текст с изменениями в постановление опубликован в среду на сайте правительства Грузии.

"Стоимость договора должна быть определена в размере не более €90 без учета НДС на каждого пассажира, который начал свое путешествие в Российской Федерации и завершил его в Батумском международном аэропорту имени Александра Картвели или в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели. В рамках программы стимулирования общая стоимость обоих направлений не должна превышать €600 тыс. без учета налога на добавленную стоимость", - сказано в постановлении.

В документе речь не идет о конкретной авиакомпании, однако известно, что сегодня лишь грузинский национальный перевозчик Georgian Airways осуществляет регулярные транзитные рейсы Тбилиси - Ереван - Москва и обратно.