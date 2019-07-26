Совфед одобрил закон о запрете выдачи микрокредитов под залог жилья

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, запрещающий выдавать микрокредиты под залог жилья и в целом ужесточающий требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям. Документ был внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко вместе с представителями всех фракций Госдумы.

"В целях предотвращения и пресечения мошенничества в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений законопроектом предлагается установить запрет на заключение микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа с физическими лицами, исполнение обязательств по которым обеспечено залогом принадлежащего им или иному физическому лицу жилого помещения", - говорится в пояснительной записке.

Согласно закону, всем видам микрофинансовых организаций предоставляются дополнительные возможности по идентификации клиентов - они смогут делегировать право на идентификацию клиентам кредитным организациям, а также смогут сами идентифицировать клиента с помощью государственных информационных систем (с определенными ограничениями).

Закон также ужесточает требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний (МКК) - они приводятся в соответствие с аналогичными требованиями к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев МФО.

Устанавливаются требования к минимальному размеру капитала микрокредитной компании (сейчас он составляет 10 тыс. рублей): 1 млн рублей с 1 июля 2020 года с ежегодным увеличением до 5 млн рублей на 1 июля 2024 года.