Рубль слабо отреагировал на решение Банка России понизить ключевую ставку

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Решение Банка России понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,25% практически никак не отразилось на динамике курса рубля на Московской бирже, следует из данных торгов.

Так, по состоянию на 13:32 мск курс доллара к рублю снижается на 0,17% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 63,13 руб., курс евро - на 0,23%, до 70,28 руб.

В комментарии к решению снизить ключевую ставку Банк России отметил продолжение замедления инфляции в РФ. Вместе с тем регулятор указал, что темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий ЦБ. По мнению Банка России, слабая экономическая активность наряду с временными факторами ограничивает инфляционные риски на краткосрочном горизонте.