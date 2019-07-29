Объем авиаперевозок внутри России вырос примерно на 20% в июле

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток российских авиакомпаний на внутренних рейсах в июле увеличился примерно на 20% по сравнению с июлем 2018 года. Об этом журналистам сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько, подчеркнув, что поручение президента по увеличению региональных рейсов в обход Москвы выполняется.

"Отмечается также существенный рост, в частности, за прошедший период времени июля в сравнении с аналогичным периодом июля прошлого года примерно на 20% рост внутренних перелетов идет. Так что это поручение про увеличение количества внутренних полетов, полетов, минуя Москву, мы фиксируем, что идет достаточно живым образом", - сказал Нерадько.

В прошлом июле российские авиакомпании внутри РФ перевезли 7,5 млн пассажиров. Для сравнения, внутренний пассажиропоток российских авиакомпаний, по данным на официальном сайте Росавиации, в июне увеличился на 5,1%, до 6,9 млн пассажиров (международные перевозки при этом увеличились на 16,2%, до 5,7 млн пассажиров).

Как сообщалось ранее, доля авиационных внутрироссийских региональных рейсов в обход Москвы должна увеличиться в 2019 году до 39%.

Согласно паспорту комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, на данный момент индекс составляет 37%. При этом в интервью ТАСС министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал, что в 2020 году долю таких рейсов планируется нарастить до 42%. Согласно паспорту комплексного плана, в 2021 и 2024 годах значение индекса планируется увеличить до 44% и 51,35% соответственно.

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