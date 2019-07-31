Трамп: рынки США ожидали, что ФРС объявит о намерении продолжать снижать ставку

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Американские рынки ожидали, что Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, объявит о намерении продолжать и дальше снижать базовую процентную ставку, но ее председатель Джером Пауэлл разочаровал их. Соответствующее сообщение разместил в среду в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Рынок хотел услышать от Пауэлла и ФРС, что речь идет о начале длительного и решительного цикла снижения ставок, и [США] будут идти наравне с Китаем, Евросоюзом и другими странами мира. Как обычно, Пауэлл разочаровал нас", - написал президент.

"По крайней мере, он [Пауэлл] завершает [программу] количественного ужесточения", - добавил глава государства, призывавший финрегулятор перейти к политике количественного смягчения.

Он в очередной раз заявил, что, несмотря на политику ФРС, темпы американской экономики очень высокие. "Мы все равно выигрываем, но я, безусловно, особо не получаю помощи от ФРС!" - заключил президент, который постоянно критикует решения ЦБ и его главы.

В среду ФРС впервые с 2008 года приняла решение понизить базовую процентную ставку на 25 б. п., до 2-2,25%. На пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководства финансового регулятора) Пауэлл не стал отрицать, что финрегулятор может понизить базовую процентную ставку еще раз в этом году, но речь не идет о продолжительном применении такого рода экономического инструмента. "Речь не идет о продолжительном цикле понижения ставки. Я также не говорил, что это будет лишь одно [понижение ставки в этом году]. Говоря о циклах понижения ставки, они продолжаются в течение длительного времени. Комитет не видит нас на этом этапе", - отметил председатель финрегулятора.

Это заявление привело к снижению биржевых индексов в США.