Ассоциация защиты бизнеса обратилась в Генпрокуратуру в связи с делом "Рольфа"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Ассоциация защиты бизнеса обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку следственных выводов, ставших основанием для возбуждения уголовного дела против основателя и бывших сотрудников "Рольфа". Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации.

"Мы обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку обоснованности выводов следственного органа, изложенных в постановлении о возбуждении уголовного дела по статье 193.1 УК РФ в отношении основателя компании "Рольф" Сергея Петрова, бывшего гендиректора "Рольф" Татьяны Луковецкой, а также бывшего гендиректора ЗАО "Рольф Эстейт" Анатолия Кайро и Георгии Кафкалии", - сказал глава Ассоциации Александр Хуруджи, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Следственный комитет РФ в конце июня возбудил в отношении главы "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. По версии следствия, в феврале 2014 года ООО "Рольф" приобрело у "Панабел Лимитед" акции ЗАО "Рольф Эстейт" по заведомо завышенной цене.

В защиту "Рольфа" Хуруджи отметил, что бухгалтерская отчетность компании проверялась PWC, а рыночная стоимость перед продажей была оценена в соответствии с требованиями законодательства об оценочной деятельности. "Подобный подход правоохранительных органов позволяет переоценить любую внешнеторговую сделку и предъявить претензии уголовно-правового характера ее участникам. Очевидно, что данный подход является необоснованным, несоответствующим нормам права, ведущим к дестабилизации всей хозяйственной деятельности в РФ", - уверен он.