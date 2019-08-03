Эксперт рассказал о влиянии новых санкций США на госдолг России

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Введение США второго пакета санкций, который в том числе запретит американским банкам участие в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга, во многом носит "косметический характер", заявил ТАСС в субботу старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай.

"На первичном рынке долга РФ в иностранной валюте американских и европейских банков уже давно нет. Введенные санкции во многом имеют лишь косметический характер, так как, в частности, никак не ограничивают действия американских фондов с долгом России", - сказал Порывай.

По его словам, новый пакет санкций, который был утвержден президентом США Дональдом Трампом 1 августа, не окажет никакого влияния на облигации федерального займа. Ослабление рубля, полагает специалист, в большей степени связано с политикой Федеральной резервной системы США относительно снижения базовой процентной ставки, а также эскалацией торгового конфликта Вашингтона и Пекина, следствием чего стала коррекция цен на сырье.

В пятницу, 2 августа, стало известно, что второй пакет американских санкций по делу Скрипалей будет включать в себя ограничение долгового финансирования России американскими банками не в российской валюте. В частности, США будут выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд, а американским банкам будет запрещено участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству.