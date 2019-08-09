Власти Гонконга сравнили влияние беспорядков на экономику с ударом цунами

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 августа. /ТАСС/. Продолжающиеся два месяца в Гонконге антиправительственные протесты ударили по гонконгской экономике "словно цунами". Об этом заявила в пятницу журналистам глава местной администрации Кэрри Лам.

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По ее словам, нынешние беспорядки нанесли экономике этого азиатского финансового центра еще больший ущерб, чем разразившаяся в 2003 году эпидемия атипичной пневмонии.

"Экономический спад идет быстро, и некоторые люди сопоставляют это с цунами. Если сравнивать с предыдущими кризисными явлениями, с которыми мы сталкивались ранее, такие как во время эпидемии атипичной пневмонии, боюсь, что сейчас ситуация серьезнее, - сказала она. - Небольшая часть людей не против того, чтобы разрушить экономику Гонконга".

"Существует только одно решение: мы должны остановить хаос и насилие", - подчеркнула глава администрации, призвав продемократических сторонников отказаться от продолжения вредительских действий.

Два месяца назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

В минувший понедельник полиция 800 раз применяла слезоточивый газ для разгона групп демонстрантов в разных районах города. Они блокировали дороги, нарушили работу метро и общественного транспорта, осаждали полицейские участки. В пятницу началась трехдневная акция протеста в международном аэропорту. В выходные запланированы новые уличные митинги в разных районах, несмотря на отказ полиции утвердить заявки на маршруты шествия.