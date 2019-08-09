Telegraph: бывшая жена Потанина решила отсудить более трети его состояния

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Высокий суд Лондона рассмотрит крупнейшее в британской истории дело о разделе имущества после подачи соответствующего иска Натальей Потаниной, бывшей женой главы "Норникеля" Владимира Потанина. Об этом сообщила в пятницу газета Daily Telegraph.

По данным газеты, экс-супруга Потанина стремится получить более трети состояния российского бизнесмена, которое, по информации издания, оценивается в £15 млрд ($18,2).

Издание напоминает, что Потанина, которая уже несколько лет проживает в Лондоне, проиграла долгую судебную тяжбу против бывшего мужа в России, и теперь рассчитывает на благосклонность британского правосудия, которое при рассмотрении бракоразводных дел проявляет традиционную щедрость по отношению к женщинам. Ссылаясь на информацию российских источников, газета сообщает, что Наталья рассчитывает отсудить у экс-супруга £5,8 млрд ($7,05 млрд), утверждая, что прожив вместе с бизнесменом 31 год, она находилась рядом с ним в период накоплениям Потаниным своего капитала.

По сведениям Daily Telegraph, истица поручила ведение своего дела королевскому адвокату Чарльзу Говарду, в то время как Владимир Потанин воспользовался услугами знаменитого адвоката Фионы Шеклтон, которая специализируется на бракоразводных процессах. Прозванная в юридических кругах "стальной магнолией", Шеклтон ранее оказывала помощь в расторжении семейных союзов таким знаменитостям, как наследник британского трона принц Чарльз, экс-битл Пол Маккартни и другие.

Газета называет Потанина вторым из самых богатых россиян, в то время как в нынешнем году журнал Forbes поставил главу "Норникеля" на шестое место в перечне самых состоятельных жителей РФ, оценив его состояние в $18,1 млрд.