Медведев отметил большой туристический потенциал Каспия

ТУРКМЕНБАШИ /Туркменистан/, 12 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил большой туристический потенциал Каспийского моря, однако для его реализации необходимо построить новую инфраструктуру. Такое мнение он выразил, выступая на Каспийском экономическом форуме в Туркмении.

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"Прекрасная природа, богатейшая история и культура - все это позволяет Каспийскому региону занять достойное место среди самых популярных туристических направлений", - уверен премьер.

"По экспертным оценкам, Каспийское побережье может принимать не менее 1 млн туристов ежегодно, то есть значительно больше, чем сейчас, - добавил глава кабмина. - Но для этого нужно еще многое сделать. Построить недостающую инфраструктуру, создать конкурентоспособный туристический продукт, включая круизные маршруты по морю с посещением портовых городов".

Медведев отметил, что астраханские судостроители уже спустили на воду и сейчас дооборудуют круизное судно нового поколения "Петр Великий", которое выйдет в свое первое плавание в следующем году. По словам премьера, на этом судне можно будет пройти по маршруту с заходом в порты всех пяти прикаспийских стран или совершить круиз по Каспийскому, Черному и Азовскому морям.

Медведев добавил, что в прибрежных зонах на Каспии создается целый ряд новых курортов, зон отдыха, лечения, которые становятся центрами крупных туристических кластеров. Он заметил, что многое в этом направлении делается и в Туркмении, в туристической зоне "Аваза". Премьер-министр РФ заметил, что был здесь 10 лет назад и успехи в развитии этого туристического кластера впечатляют.

Товарооборот

Взаимный товарооборот пяти прикаспийских стран (РФ, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркмения) планируется увеличить в несколько раз, отметил Медведев.

Он заявил, что за 2018 год товарооборот России с другими прикаспийскими государствами вырос на 3,5%. По словам Медведева, на нынешнем форуме в Туркменбаши министры экономики стран "пятерки" договорились подготовить План усиления экономического сотрудничества в Каспийском регионе.

"Поставлена амбициозная цель - увеличить этот товарооборот, по сути, кратно", - сказал глава российского правительства.

Он отметил, что запасы углеводородов в Каспийском регионе дают странам "пятерки" важное геостратегическое преимущество. "Но современная экономика - это не только добыча нефти и газа. Цифровые технологии, чистая энергетика и рациональное природопользование, свободное перемещение товаров и услуг - вот что сегодня делает страну сильной и конкурентоспособной", - сказал Медведев.

"Не только и не столько сырьевая составляющая должна определять экономический профиль наших государств. Оптимальная транспортная инфраструктура, высокотехнологичные и безопасные производства, стимулирующие меры для инвесторов, уникальные туристические продукты - именно таким должен быть Каспийский регион в XXI веке", - подчеркнул глава кабмина РФ, отметив, что "именно на этих направлениях" нужно сосредоточиться в ближайшие годы. По его словам, "Россия к такой работе готова".