Джонсон и Болтон обсудили вопрос заключения торговой сделки между Великобританией и США

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном по вопросу заключения торгового соглашения между странами после реализации Brexit. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы правительства.

Болтон находится в Лондоне с официальным визитом.

"Они обсудили тесные британо-американские торговые отношения и нашу общую приверженность масштабному соглашению о свободной торговле, [заключение которого станет возможным] как только Соединенное Королевство выйдет из ЕС. Они также говорили о [реализации] Brexit и затронули ряд других вопросов, включая Иран, Гонконг и [внедрение мобильной связи пятого поколения] 5G", - сказал пресс-секретарь Джонсона.