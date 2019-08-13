Роспатент внес в Думу законопроект о реестре 3D-изображений интеллектуальной собственности

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Роспатент внес в Госдуму законопроект об использовании реестра 3D-изображений для интеллектуальной собственности - платформы, которая позволит изобретателям получать данные о выданных в мире патентах. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС, сообщили в Роспатенте.

"Технические возможности Роспатента уже позволяют исполнять положения внесенного законопроекта. Мы полностью готовы к тому, чтобы выдавать патенты в электронном виде, а система сопоставления 3D моделей заявляемых объектов уже проходит тестирование в 10 инжиниринговых центрах", - отметил глава ведомства Григорий Ивлиев, слова которого передала пресс-служба Роспатента.

Использование 3D-изображений позволит применять алгоритмы распознавания и сопоставления представленных заявителями трехмерных моделей с имеющимися в государственных реестрах при экспертизе объектов интеллектуальной собственности, обеспечивая поиск схожих объектов, пояснили в ведомстве.

Ранее в интервью порталу Ивлиев говорил, что рассчитывает на принятие Госдумой этого законопроекта в осеннюю сессию. Сейчас при рассмотрении заявок сравнивается описание регистрируемого объекта с уже зарегистрированными, а использование 3D-изображений должно облегчить эту процедуру. Переход от простой регистрации к регистрации 3D-изображений всех объектов интеллектуальной собственности займет несколько лет.