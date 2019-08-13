Эксперты: обвал в Аргентине затронул развивающиеся рынки, рубль устойчив к "шуму"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Затронувший развивающиеся рынки обвал на бирже Аргентины не оказал сильного влияния на курс российского рубля, который с начала недели демонстрирует умеренное ослабление, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, основным фактором, воздействующим на рубль, стала тенденция к выходу инвесторов из высокорисковых активов на фоне торгового конфликта между США и Китаем.

В пятницу, 8 августа, торги на Московской бирже закрылись на уровне 65,1 рубля за $1. Днем во вторник, 13 августа, российская валюта торгуется на уровне 65,6 рубля за $1. В понедельник аргентинский биржевой индекс Merval упал на 38% после праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес. Серьезно упал и курс аргентинского песо.

Как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Дорофеев, обвал в Аргентине повлияет на активы развивающихся стран, поскольку он усилит отток инвесторов в более защищенные активы. "Ситуация в Аргентине была во многом неожиданной - никто не предсказывал, что Альберто Фернандес может с таким отрывом опередить действующего президента Маурисио Макри. Это повергло многих инвесторов в шок и привело к обвалам стоимости фондового рынка, курса песо и суверенных еврооблигаций в Аргентине, которые упали на 20% годовых", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, причиной оттока инвесторов с аргентинского рынка стал страх перед тем, что в случае избрания Фернандеса новое правительство будет проводить недружественную для инвесторов политику, ограничивать движение капитала и откажется выплачивать долги.

Рубль устойчив к внешнему "шуму"

Дорофеев отметил, что рубль испытал влияние новостей из Аргентины, но нельзя сказать, что он отреагировал хуже валют других стран. Как полагает эксперт, умеренное снижение курса рубля в большей степени обусловлено тем, что инвесторы меньше хотят рисковать на фоне кризиса в развивающихся странах, вызванного в том числе торговым конфликтом США и Китая.