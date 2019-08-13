Эксперты: обвал в Аргентине затронул развивающиеся рынки, рубль устойчив к "шуму"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Затронувший развивающиеся рынки обвал на бирже Аргентины не оказал сильного влияния на курс российского рубля, который с начала недели демонстрирует умеренное ослабление, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, основным фактором, воздействующим на рубль, стала тенденция к выходу инвесторов из высокорисковых активов на фоне торгового конфликта между США и Китаем.
В пятницу, 8 августа, торги на Московской бирже закрылись на уровне 65,1 рубля за $1. Днем во вторник, 13 августа, российская валюта торгуется на уровне 65,6 рубля за $1. В понедельник аргентинский биржевой индекс Merval упал на 38% после праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес. Серьезно упал и курс аргентинского песо.
Как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Дорофеев, обвал в Аргентине повлияет на активы развивающихся стран, поскольку он усилит отток инвесторов в более защищенные активы. "Ситуация в Аргентине была во многом неожиданной - никто не предсказывал, что Альберто Фернандес может с таким отрывом опередить действующего президента Маурисио Макри. Это повергло многих инвесторов в шок и привело к обвалам стоимости фондового рынка, курса песо и суверенных еврооблигаций в Аргентине, которые упали на 20% годовых", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, причиной оттока инвесторов с аргентинского рынка стал страх перед тем, что в случае избрания Фернандеса новое правительство будет проводить недружественную для инвесторов политику, ограничивать движение капитала и откажется выплачивать долги.
Рубль устойчив к внешнему "шуму"
Дорофеев отметил, что рубль испытал влияние новостей из Аргентины, но нельзя сказать, что он отреагировал хуже валют других стран. Как полагает эксперт, умеренное снижение курса рубля в большей степени обусловлено тем, что инвесторы меньше хотят рисковать на фоне кризиса в развивающихся странах, вызванного в том числе торговым конфликтом США и Китая.
Аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев также считает, что сама по себе ситуация в Аргентине сама по себе практически не отразилась на динамике рубля, которым в целом довольно устойчиво реагирует на внешние раздражители.
"Действительно, из-за снижения накануне большинства западных биржевых индексов и роста опасений инвесторов вокруг ситуации с Гонконгом и риска общего замедления мировой экономики в рубле тоже наблюдается повышенная волатильность. Но если отфильтровать "шумовую" составляющую, мы увидим, что в целом отечественная валюта находится в боковом движении и пока слабо реагирует на внешние раздражители. Что касается ситуации на аргентинских биржах и падения песо, то рубль практически никак не отреагировал на эти события", - полагает Коренев.
То, что очередной аргентинский "крах" не войдет в число факторов, оказывающих масштабное давление на российские рынки, считает и главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
"Если предположить, что сейчас мы наблюдаем экстремумы аргентинского спада и дальше ситуация будет выправляться, например, действиями МВФ и аргентинского регулятора, то для рублевых активов этот процесс пройдет условно безболезненно", - сказал он. Тем не менее, по его словам, если аргентинские рынки продолжат падение, в определенный момент это может привести к цепной реакции развивающихся рынков.
В "БКС Премьер" полагают, что в ближайшие два месяца курс российской валюты будет снижаться до уровней 66-66,5 рубля за $1 на фоне сезонности и подавленных настроений на рынке из-за торгового конфликта США и Китая. В Промсвязьбанке же полагают, что если американская валюта сможет закрепиться выше 65,5 рубля, это откроет доллару дорогу в район 67 рублей, в противном случае возможно укрепление рубля до 65 рублей за $1.