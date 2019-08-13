В ЦБ оценили влияние запрета рекламы микрокредитов в ТЦ на нагрузку заемщиков

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Возможный запрет размещать рекламу микрокредитов в местах массового скопления людей не сможет оказать существенного влияния на уровень закредитованности заемщиков микрофинансовых организаций (МФО), говорится в сообщении Банка России.

Ранее власти Кемеровской области обратились в Госдуму с инициативой запретить рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей. По словам замгубернатора региона Константина Венгера, на каждого жителя Кузбасса приходится 98 тыс. рублей кредитов.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также обратил внимание на проблему с назойливой рекламой микрозаймов, которая может подтолкнуть людей "на необдуманный шаг получения этих займов и потом возникновения у них проблем с возвратом". Госдума планирует рассмотреть предложение в осеннюю сессию.

В ЦБ в свою очередь указали на то, что МФО обеспечивают доступность финансовых услуг там, где не представлены офисы кредитных организаций, и для тех граждан, которые по тем или иным причинам не имеют возможности воспользоваться услугами банков.

Кроме того, напоминает регулятор, с 1 июля этого года в силу вступили новые ограничения предельной задолженности по займам на срок до одного года. Так, проценты, неустойки (штрафы, пени) и иные начисления по такому кредиту не могут превышать сам долг более чем два раза. При этом процентная ставка ограничивается 1% в день.

А с 1 октября для борьбы с предоставлением займов некредитоспособным гражданам вводится показатель долговой нагрузки.

"Таким образом реклама не сможет оказывать существенного влияния на уровень закредитованности заемщиков МФО", - резюмируют в ЦБ.