Власти Грузии работают над увеличением потока туристов на фоне сокращения отдыхающих из РФ

ТБИЛИСИ, 14 августа. /ТАСС/. Власти Грузии делают все для того, чтобы увеличить количество туристов в республике и сделать этот рынок диверсифицированным. Об этом в среду заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе журналистам, комментируя сокращение числа российских туристов после введения временного запрета на полеты из РФ.

"Мы должны обращать внимание на количество туристов, и мы делаем все возможное для того, чтобы их число не сократилось, а, более того, увеличилось и стало более диверсифицированным. К сожалению, по предварительным данным, в июле туристический сектор получил доходы на $60 млн меньше по сравнению с аналогичным периодом за 2018 год", - сказал Бахтадзе.

По словам главы грузинского правительства, сокращение доходов в первую очередь бьет по малому и среднему бизнесу, работающему в сфере туризма. "Проблема заключается в том, что малый и средний бизнес - гостиницы, рестораны, гиды - не сумели получить тот доход, на который рассчитывали. Более того, доходы сократились по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Конечно, это проблема", - подчеркнул глава кабмина.

Национальная администрация туризма Грузии 7 августа опубликовала статистические данные за июль, согласно которым граждане РФ осуществили около 160 тыс. визитов в республику, что на 6,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом за 2018 год. Ранее глава правительства заявил, что кабинет министров в связи с сокращением числа туристов из РФ принял решение оказывать финансовую помощь владельцам тех гостиниц, у которых в этом году было запланировано расширение своего дела, а также помочь предпринимателям, планирующим строительство новых отелей.