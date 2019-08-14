Минтруд: пилотный проект по маркировке кресел-колясок поможет повысить качество изделий

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Пилотный проект по маркировке кресел-колясок, который проводит Минпромторг, направлен на повышение качества, а также возможности контролировать производство и оборот этих изделий, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.

В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о проведении в России эксперимента по маркировке средствами идентификации креcел-колясок, относящихся к медицинским изделиям. Эксперимент будет проводиться с 1 сентября 2019 года по 1 июня 2021 года.

"Введение маркировки прежде всего направлено на повышение качества продукции и контроля за ее производством и оборотом на рынке", - пояснили ТАСС в Минтруде.

В ведомстве отметили, что ежегодно инвалидам за счет средств федерального бюджета предоставляется порядка 140 тыс. кресел-колясок различных модификаций.

"В ходе проведения эксперимента будет отработан оптимальный механизм и метод маркировки, учитывающий специфику производства кресел-колясок и мощности поставщиков как отечественных, так и зарубежных. Ответственным органом за проведение эксперимента по маркировке кресел-колясок определен Минпромторг России, у которого имеется опыт проведения аналогичных экспериментов и по другим группам товаров", - пояснили в министерстве.

Проведение пилота по маркировке кресел-колясок реализуется в рамках исполнения перечня поручений президента РФ по итогам встречи с инвалидами 5 декабря 2017 года, добавили в Минтруде.

О маркировке

Эксперименты по маркировке товаров проходят в России в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной станет маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров. Оператором эксперимента по маркировке является ЦРПТ. Он занимается разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно-частного партнерства.