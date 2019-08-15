Эксперты: новые пошлины в 10% на импорт КНР приведут к замедлению роста экономики США

ПЕКИН, 15 августа. /ТАСС/. Введение дополнительных тарифов на китайский импорт в размере 10% приведет к негативным последствиям для Соединенных Штатов, в частности к снижению роста американской экономики на 0,06 процентного пункта (п. п.), повышению цен и сокращению социального обеспечения. Об этом заявил сотрудник Института количественной и технической экономики при Академии общественных наук Китая Лоу Фэн.

"По оценкам команды нашего института, введение дополнительного тарифа в размере 10% на китайский импорт общей стоимостью порядка $300 млрд приведет к замедлению экономического роста США на 0,06 п. п., увеличению индекса потребительских цен на 0,16 п. п. и сокращению социального обеспечения на $8,2 млрд", - сказал Лоу Фэн, чьи слова в четверг приводит газета China Daily

В свою очередь профессор экономики Уханьского университета (город Ухань, центральная провинция Хубэй) Гуань Тао, слова которого приводит издание, заявил, что "введение дополнительных тарифов на китайский импорт навредит интересам американских потребителей, что в конечном итоге заставит США придерживаться более осторожного подхода". Он также отметил, что недавнее решение Соединенных Штатов причислить Китай к валютным манипуляторам демонстрирует "отсутствие профессионализма и здравого смысла".

"Такое необоснованное поведение нанесет серьезный и долгосрочный ущерб международной репутации США", - указал он.

Эксперты также отмечают, что своими действиями американская сторона пытается сдерживать развитие КНР. Однако, как сказал заместитель генерального директора Национального института финансов и развития Ху Чжихао, "в случае, если Китай будет парализован экономически, это станет катастрофой для самих Соединенных Штатов и всего мира".