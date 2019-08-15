Глава комитета Госдумы сомневается в возможности реализации запрета экспорта леса в Китай

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. В Госдуме поддерживают предложение Минприроды РФ о запрете экспорта леса в Китай, но сомневаются в возможности реализации этого решения. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Ранее в четверг глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью газете "Ведомости" допустил возможность запрета поставок леса в Китай, если Пекин не присоединится к решению проблемы незаконных вырубок.

"Предложение Дмитрия Николаевича [Кобылкина] абсолютно справедливо. Нам нужно вместе [с Китаем] решать эту проблему, и китайская сторона не должна, на мой взгляд, отворачиваться от ее решения", - сказал Николаев.

При этом парламентарий выразил сомнения в возможности реализации такой инициативы. "Что касается запрета экспорта в отдельно взятую страну, я не совсем представляю, как это технически можно осуществить", - отметил глава комитета Госдумы.

По его словам, реакции китайских парламентариев на инициативы российской стороны пока не последовало. "Но мы готовы вместе с китайскими коллегами это обсуждать в любой момент", - добавил Николаев.

Запрета недостаточно

Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что запрет экспорта полностью не решит проблему "черных лесорубов". Его слова приводятся на странице Госдумы "ВКонтакте".

"Это, безусловно, будет шагом вперед, но полностью проблему не решит. - сказал Бурматов. - У нас вырубают лес не китайцы, его вырубают наши российские преступники, которые действуют в тесной связке с некоторыми российскими правоохранителями и чиновниками".

Депутат также отметил, что незаконно вырубленный лес вывозится в несколько стран, а также используется на территории самой России.

По его мнению, к борьбе с "черными лесорубами" должны активно подключаться региональные власти. "Помимо министерства природы этим должны серьезно заниматься региональные власти, - подчеркнул Бурматов. - Нужны системные меры. Со стороны руководителей российских регионов в том числе".