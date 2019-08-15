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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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Нерадько: ЛИИ им. Громова примет меры для улучшения защиты аэродрома от птиц

Именно в ведении этого института находится аэродром в Жуковском

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. ЛИИ им. Громова, в ведении которого находится аэродром в аэропорту Жуковский, примет дополнительные меры для улучшения защиты аэродрома от птиц после аварийной посадки A321 "Уральских авиалиний".

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Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я думаю, что сейчас ЛИИ им. Громова, в ведении которого находится аэродром, примет дополнительные меры для орнитологического обеспечения безопасности полетов", - сказал он.

В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. 

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Нерадько, Александр ВасильевичРоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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