Нерадько: ЛИИ им. Громова примет меры для улучшения защиты аэродрома от птиц

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. ЛИИ им. Громова, в ведении которого находится аэродром в аэропорту Жуковский, примет дополнительные меры для улучшения защиты аэродрома от птиц после аварийной посадки A321 "Уральских авиалиний".

"Они каждый у меня — граненый бриллиант".

"Они каждый у меня — граненый бриллиант". Об экипаже, сумевшем спасти сотни жизней

Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я думаю, что сейчас ЛИИ им. Громова, в ведении которого находится аэродром, примет дополнительные меры для орнитологического обеспечения безопасности полетов", - сказал он.

В четверг самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.