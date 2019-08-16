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Fitch понизило суверенный рейтинг Аргентины с уровня "B" до "CCC"

Понижение рейтингов страны отражает повышенную неопределенность в политике, которая последовала после прошедших 11 августа праймериз, отметили в рейтинговом агентстве

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 августа. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины с уровня "B" до "CCC" после праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства.

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"Понижение рейтингов Аргентины отражает повышенную неопределенность в политике, которая последовала после прошедших 11 августа праймериз, серьезное ужесточение условий финансирования и ожидаемое ухудшение макроэкономической ситуации, что увеличивает вероятность суверенного дефолта или какой-либо реструктуризации", - говорится в сообщении.

Согласно последним официальным данным, за Фернандеса, представляющего левоцентристскую коалицию, проголосовали 47,65% избирателей. За действующего главу государства Маурисио Макри было отдано 32,08% голосов.

После оглашения результатов голосования курс национальной валюты по отношению к доллару резко упал, также обвалился основной аргентинский биржевой индекс Merval.

Президентские выборы пройдут в Аргентине 27 октября.

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