Арбитраж Москвы получил иск о банкротстве владельца "Нового потока" Мазурова

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление компании Persit Services Inc. о банкротстве основателя и владельца компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, арестованного по делу о мошенничестве с кредитом Сбербанка.

Что известно о деле против владельца "Нового потока"

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Об этом сообщается в картотеке суда.

Согласно материалам суда, иск поступил 16 августа. Информации о принятии иска к производству на данный момент нет.

В пресс-службе "Нового потока" пока не прокомментировали эту информацию.

Мазуров был задержан в Шереметьево 13 июля, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, Мазуров не вернул кредит Сбербанка на $29 млн, привлеченный на строительство Антипинского НПЗ, и "вместе с неустановленными лицами распределил по своему усмотрению".