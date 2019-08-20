{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Ъ": банки предлагают блокировать карты при зачислении подозрительных средств

Карта получателя может быть заблокирована на два дня
Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Ассоциация банков России (АБР) предлагает внести поправки в действующее законодательство, позволяющие блокировать банковскую карту получателя при подозрительных транзакциях для борьбы с мошенниками. Об этом во вторник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на вице-президента АБР Алексея Войлукова.

На эту тему
Банк приостановил операцию по счету или карте. Почему? Возможные причины

Банковское сообщество предлагает дать возможность кредитным организациям "приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа" до подтверждения операции отправителем, сказал газете Войлуков.

В настоящее время подозрительная транзакция может быть остановлена только в момент списания средств со счета. "И даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет", - поясняет Войлуков.

Согласно предложению банкиров, карта получателя может быть заблокирована на два дня, а в случае обращения отправителя в полицию - на 30 рабочих дней.

По информации "Коммерсанта", идея поправок была выдвинута управляющим директором департамента кибербезопасности Сбербанка Сергеем Велигодским и поддержана всеми членами ассоциации единогласно. Дальнейшее обсуждение инициативы должно пройти на заседание комитета по информбезопасности АРБ 27 августа, куда также приглашены представители Центробанка.

Теги
Россия
СМИ: Sony приобрела компанию - разработчика видеоигр Insomniac Games
Сумма сделки пока не известна, сообщило агентство Kyodo
Читать полностью