"Ъ": банки предлагают блокировать карты при зачислении подозрительных средств

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Ассоциация банков России (АБР) предлагает внести поправки в действующее законодательство, позволяющие блокировать банковскую карту получателя при подозрительных транзакциях для борьбы с мошенниками. Об этом во вторник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на вице-президента АБР Алексея Войлукова.

Банковское сообщество предлагает дать возможность кредитным организациям "приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа" до подтверждения операции отправителем, сказал газете Войлуков.

В настоящее время подозрительная транзакция может быть остановлена только в момент списания средств со счета. "И даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет", - поясняет Войлуков.

Согласно предложению банкиров, карта получателя может быть заблокирована на два дня, а в случае обращения отправителя в полицию - на 30 рабочих дней.

По информации "Коммерсанта", идея поправок была выдвинута управляющим директором департамента кибербезопасности Сбербанка Сергеем Велигодским и поддержана всеми членами ассоциации единогласно. Дальнейшее обсуждение инициативы должно пройти на заседание комитета по информбезопасности АРБ 27 августа, куда также приглашены представители Центробанка.