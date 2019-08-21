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Reuters: "Роснефть" переведет в евро новые контракты на экспорт нефтепродуктов

Агентство отмечает, что переход на расчеты в евро отражает попытки компании снизить негативное влияние от возможных санкций США

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Роснефть" уведомила своих покупателей о переводе всех новых контрактов на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

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По данным агентства, переход на расчеты в евро отражает попытки "Роснефти" снизить негативное влияние от возможных санкций США на ее бизнес-процессы.

"Все новые тендеры на экспортные поставки нефтепродуктов ["Роснефти"] будут с указанием евро в качестве валюты платежа", - сказал один из источников Reuters.

В "Роснефти" пока не прокомментировали эту информацию.

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