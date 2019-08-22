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Fitch прогнозирует рост кредитования физлиц в России в 2019 году на 15-20%

Рост кредитования корпоративного сектора составит 4-6%, отмечает рейтинговое агентство

ТАСС, 22 августа. Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует рост кредитования физлиц в 2019 году на 15-20%, корпоративного сектора - на 4-6%. Об этом говорится в обзоре российских банков за первое полугодие 2019 года, подготовленном Fitch.

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В материале отмечается, что в феврале - июне корпоративные кредиты в России выросли на 1,1 трлн рублей (на 2,8%), а розничные - на 1,2 трлн рублей (на 7,9%). По мнению Fitch, рост кредитования ускорился в связи с новыми правилами учета в финансовой отчетности по стандарту МСФО 9, так просроченные кредиты (включая начисленные проценты) в январе технически возросли на 1,1 трлн рублей, однако банки сделали отрицательные корректировки справедливой стоимости на 1 трлн рублей.

Доля просроченных и неуплаченных кредитов от общего числа кредитов, отмечают в Fitch, увеличилась на 20 базисных пунктов - до 10,3% на конец первого полугодия. Техническое увеличение просроченных требований на 1,1 трлн рублей и отрицательные корректировки банками справедливой стоимости не оказали влияния на данный показатель.

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