Рейтинговые агентства. Что значат их оценки и почему они важны для экономики

Михаил Ханов — о том, для чего участники рынка внимательно следят за изменением кредитных рейтингов отдельных стран и компаний

Что значат их оценки и почему они важны для экономики

Наблюдая за ежедневным бурным потоком корпоративных новостей, участники биржевых торгов привычно заостряют внимание на сообщениях об изменении кредитных рейтингов отдельных стран и компаний со стороны "большой тройки" международных рейтинговых агентств — Standard & Poors, Moody’s и Fitch Ratings. Существенно менее значимыми представляются новости об изменении кредитных рейтингов со стороны ряда национальных рейтинговых агентств. В России это аккредитованные Центральным банком "Аналитическое кредитное рейтинговое агентство" (АКРА) и "Эксперт РА". Кроме того, существуют и независимые российские рейтинговые агентства "Рус-Рейтинг" и Национальное рейтинговое агентство (НРА). Для инвесторов — помощь в принятии решений Основным направлением деятельности всех указанных организаций является присвоение кредитных рейтингов отдельным странам, их регионам и компаниям. В самом прямом смысле кредитные рейтинги указывают на то, насколько надежным заемщиком является страна, регион или конкретное крупное предприятие. Соответственно, уровень кредитного рейтинга является одним из ключевых факторов при принятии решения о возможности кредитования конкретного заемщика или же о приобретении его облигаций. Кроме того, кредитные рейтинги — это важный ориентир для того, имеет ли смысл любое иное сотрудничество с конкретной компанией.

На эту тему Эксперты надвое сказали. Насколько точны нефтяные прогнозы?

Стоит отметить, что агентства помимо кредитных составляют достаточно большое количество других рейтингов, рэнкингов и аналитических исследований отдельных секторов экономики. Например, у компаний помимо кредитного рейтинга могут быть рейтинг надежности, качества услуг и корпоративного управления, устойчивости, инвестиционной привлекательности, привлекательности в качестве работодателя и т.д, и т.п. И если под рейтингом подразумевается отнесение к одной из стандартных групп, то рэнкинг предполагает прямое ранжирование стран и предприятий по конкретному качеству или признаку. Практическая значимость рейтинговых агентств заключается в том, что они помогают инвесторам, кредиторам и деловым партнерам принимать обоснованное решение о возможности и целесообразности сотрудничества с конкретной страной, регионом или компанией с приемлемым уровнем достоверности. То есть они играют важную роль в "разделении экономического труда". Действительно, с точки зрения отдельного инвестора практически невозможно в достаточно ограниченный срок самостоятельно составить объективное мнение по поводу надежности и устойчивости конкретного эмитента (организация, которая выпускает ценные бумаги для развития и финансирования своей деятельности — прим. ТАСС) с учетом всей его истории, но применительно к текущему моменту. С учетом наличия "большой тройки" международных рейтинговых агентств в этом нет большой необходимости. Более того, рейтинговые агентства помимо текущих рейтингов устанавливают и прогнозы по ним, которые становятся важными ориентирами по поводу среднесрочных перспектив отдельных компаний, регионов и государств. Конечно, агентства не застрахованы от ошибок в своих оценках. И логично, что отдельные компании и страны нередко упрекают рейтинговые агентства в необъективности. Поэтому судебные споры по этому поводу не редкость. Однако в целом рейтинги и рэнкинги "большой тройки" соответствуют приемлемому уровню объективности и достоверности. Для компаний — чем выше рейтинг, тем надежнее репутация Однако стоит вернуться к значимости кредитных рейтингов для конкретной компании. В общем смысле более высокий кредитный рейтинг означает, что обладающая им компания может получать заемные средства по более низкой процентной ставке. Общепринятая международная шкала кредитных рейтингов предполагает ряд буквенных обозначений и их сочетаний в диапазоне латинских символов от A до D. При этом кредитные рейтинги категории "ААА" и близких к ней означают высокую платежеспособность заемщика. В свою очередь, кредитные рейтинги категории "ССС" и ниже означают высокий кредитный риск. Кроме того, Standard & Poors и Fitch Ratings применяют рейтинги категории "D", что означает состояние дефолта, или невозможности погашения имеющихся обязательств.

На эту тему Что ждет рубль? Верить или нет валютным прогнозам?

Компании с "дефолтными" рейтингами не могут рассчитывать на привлечение новых займов и на размещение новых выпусков облигаций. Соответствующий низкий рейтинг является предупреждением для инвесторов о том, что приобретение "дефолтных бондов" на вторичном рынке сопряжено с крайне высоким риском потери вложенных средств. Более того, инвестиционные декларации фондов и управляющих компаний прямо оговаривают запрет на присутствие в инвестиционном портфеле облигаций эмитентов, кредитные рейтинги которых хуже определенного уровня. В этом плане компании с ухудшающимся финансовым положением нередко рискуют попасть в своеобразный порочный круг. По мере поэтапного снижения кредитных рейтингов они вынуждены занимать деньги под все более высокий процент, что в свою очередь ухудшает их финансовый результат. В лучшем случае низкорентабельное предприятие или даже государство может попасть в ситуацию "бесконечного ролловера", при котором оно вынуждено покрывать предыдущие облигационные выпуски за счет привлечения новых займов без надежды расплатиться по основному долгу. В худшем же варианте это может закончиться банкротством компании или дефолтом по суверенному долгу страны. Попутно стоит отметить, что существует категория биржевых спекулянтов, специализирующаяся на торговле так называемыми "мусорными облигациями". Речь идет о бондах компаний с высоким кредитным риском, крайне спекулятивным рейтингом, близких к дефолту и даже находящихся в состоянии дефолта. Подобные бумаги по мере падения кредитных рейтингов эмитентов начинают распродаваться "по любым ценам". При этом их эффективная процентная ставка может возрастать в разы и даже в десятки раз. Иногда случается и такое, что драматически упавшие в цене дефолтные облигации все же погашаются или конвертируются в другие бонды, принося в конечном итоге высокую прибыль, сопоставимую с понесенными рисками. Необходимо понимать, что хороший кредитный рейтинг необходим публичным компаниям не только для того, чтобы иметь возможность провести первичное размещение облигационного займа по сравнительно невысоким ставкам. Перечислим лишь некоторые возможности, для реализации которых российским юридическим лицам необходимо иметь кредитный рейтинг не ниже определенного уровня: включение облигаций в ломбардный список Банка России. Долговые бумаги, включенные в ломбардный список, принимаются в качестве залога при кредитовании со стороны ЦБ;

эмитент облигаций или поручитель по ним должен иметь кредитный рейтинг не ниже ruBBB+ для того, чтобы эти бумаги были включены в первый уровень листинга на Московской бирже (бумаги наивысшей надежности);

кредитные организации формируют резервы на возможные потери по ссудам исходя из кредитных рейтингов заемщиков;

страховые компании, пенсионные фонды и кредитные потребительские кооперативы имеют право приобретать активы, эмитенты которых обладают кредитным рейтингом не ниже установленного;

кредитные организации, в которых могут размещаться средства федерального бюджета, государственных компаний и государственных корпораций, должны обладать кредитными рейтингами не хуже специально оговоренных;

федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности России, а также контролируемые ими структуры имеют право открывать расчетные счета и депозиты лишь в банках, обладающих определенным кредитным рейтингом. Все указанные требования предполагают наличие кредитного рейтинга, присвоенного российским рейтинговым агентством АО "Эксперт РА". Это вполне закономерно. Ориентация на отечественные рейтинговые агентства стала актуальной с момента явного ухудшения внешнеполитического фона в 2014 году. Для стран — учитывают геополитические риски

На эту тему Как и почему Россия сокращает вложения в госдолг США