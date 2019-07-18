Что ждет рубль? Верить или нет валютным прогнозам?

Оценки, как изменится курс рубля по отношению к доллару или евро, появляются в СМИ регулярно. Мы попытались разобраться, кто и как их делает, насколько они точны и стоит ли вообще за ними следить

"К концу 2019 года рубль может потерять около 9% и опуститься до 69 рублей за доллар", — таким прогнозом поделился валютный стратег крупнейшего польского банка — Bank Polski — Ярослав Косатый. Сейчас доллар торгуется на уровне 62−63 рубля. Основной причиной вероятного падения аналитик назвал смягчение денежно-кредитной политики Банка России, пишет агентство Bloomberg. Ранее ЦБ действительно понизил — впервые с марта 2018 года — ключевую ставку на 0,25% — до 7,5% — и допустил ее дальнейшее сокращение. А банковские специалисты, по данным российских СМИ, и вовсе допустили, что регулятор к 2022 году может опустить ключевую ставку заметно ниже планируемых 6−7%.

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По мнению опрошенных ТАСС экспертов, до 69 рублей за доллар отечественная валюта может упасть разве что при снижении цен на нефть, введении новых санкций или ухудшении отношений США и Китая, что скажется на всех развивающихся рынках. Также на рубль влияет и слабость экономической ситуации в еврозоне, ведь Европа остается традиционно одним из основных торговых партнеров России. Независимые эксперты также напоминают, что курс рубля традиционно выглядит во втором полугодии слабее, а самыми сложными месяцами называют август и декабрь. СМИ напоминают, что Косатый точнее всего среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал в свое время рост рубля во II квартале 2019 года. Но будет ли так и в этот раз? Единственный ответ: поживем — увидим. Как делают прогнозы Заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Яков Миркин напоминал ранее о сложности моделей прогнозирования мировых цен на финансовых рынках — они требуют учитывать большое количество факторов и взаимодействие между ними.

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Чтобы оценить справедливый курс валют, аналитики строят модели, учитывающие корреляцию финансовых показателей, курсов валют и макроэкономических индексов, рассказал аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. Он объяснил, что такие модели создаются с использованием разного программного обеспечения и позволяют моделировать параметры с учетом изменений на рынке. Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович уточнил, что при оценке рублевых перспектив аналитики главным образом смотрят на динамику нефтяных котировок, изменения платежного баланса, размер ключевой ставки и объемы валюты, которые ЦБ покупает в рамках бюджетного правила. "Эти данные позволяют построить так называемый базовый прогноз, то есть тот, что не учитывает спекулятивные колебания и резкие внешнеполитические изменения. Такой прогноз, конечно, далек от реального положения дел, но как раз его уже конкретизируют", — объяснил эксперт. Кроме базового традиционно также строят оптимистичный и пессимистичный сценарии. Например, для рубля оптимистичный сейчас означает снятие или ослабление западных санкций, пессимистичный — наоборот, введение новых. При этом, когда речь идет о таких факторах, как санкционное влияние, оценка так или иначе будет субъективной. У кого самый точный прогноз Антон Покатович разделил источники прогнозов условно на два лагеря. Официальные: например, из отечественных — это Минэкономразвития, Минфин. Их сценарии могут отличаться как излишним оптимизмом, так и быть слишком консервативными, потому что используются для верстки бюджета и подтверждения показателей работы.

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У рыночных игроков, в свою очередь, более реалистичные прогнозы, отметил аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. Тот же Bloomberg, например, использует опросы, собирает мнения экспертов и компилирует их в консенсус-прогноз. Антон Покатович отметил, что из государственных ведомств высокой реалистичностью отличаются прогнозы ЦБ. В ИК "Фридом Финанс" отнесли к авторитетным источникам также крупнейшие иностранные банки и рейтинговые агентства. "Их оценки сами по себе иногда сильны настолько, что могут двигать рынок в указанном в прогнозе направлени", — уточнил Александр Осин. В целом в ИМЭМО РАН отмечали, что в сфере прогнозирования валютных курсов нет ярко выраженных лидеров, а значимыми центрами можно считать международные организации и центральные банки. Яков Миркин по данным на 2014 год сделал вывод, что прогнозы валютных курсов в целом остаются более точными по сравнению с сырьевыми. Он отметил, что у средне- и долгосрочных прогнозов точность выше, чем у тех, что делаются на другие периоды. При этом на точность, естественно, влияют кризисные явления в экономике. Так, ошибка в сценариях на 2008−2009 годы, которые строились за год до, была выше, чем в среднем по прогнозам той или иной организации. Антон Покатович между тем назвал наиболее точной оценку на период три-пять месяцев для рубля и около года — для более устойчивых валют вроде того же доллара, йены или франка. Следить за прогнозами или нет? Если человек хочет обезопасить себя и ищет способы вложить средства с максимальной доходностью, то, конечно, ему стоит обратиться к квалифицированному специалисту, который даст профессиональную оценку ситуации на рынке, в том числе и на валютном, единодушно считают эксперты.

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