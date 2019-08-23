Цена Aurus Senat Sedan в базовой комплектации составит 18 млн рублей

Что нужно знать про автомобили Aurus

"Автомобиль, который представлен сегодня здесь перед вами - Aurus Senat Sedan - цена в базовой комплектации 18 млн рублей", - сообщил глава Aurus Адиль Ширинов.

При этом он отметил, что в розничную продажу в 2019 году автомобиль не поступит.

Как отмечал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, в 2020 году будет выпущено не более 200 автомобилей в зависимости от комплектации. Часть из них будет задействована в тестовых испытаниях, часть - предоставлена правительству РФ, остальные поступят в свободную продажу.

В пятницу в башне "IQ-квартал" на территории "Москва-Сити" открылся первый шоу-рум Aurus.

Aurus - российская марка представительских автомобилей. Создана в рамках работ по проекту "Единая модульная платформа" (ЕМП, также известен как "Кортеж"), который с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП "НАМИ". Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра.