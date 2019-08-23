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Aurus может поступить в розничную продажу в 2021 году

При этом точные сроки пока не называются

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Автомобили представительского класса Aurus могут поступить в розничную продажу в 2021 году. Такое мнение высказал гендиректор официального дилера Aurus "Панавто" Кирилл Павлович.

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"Бренд очень молодой, поэтому точных сроков нет. Я думаю, что 2021 год начало [розничных продаж]", - сказал Павлович.

23 августа в башне "IQ-квартал" на территории "Москва-Сити" открылась галерея Aurus, где был представлен Aurus Senat Sedan. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 млн рублей, сообщил гендиректор Aurus Адиль Ширинов.

Aurus - российская марка представительских автомобилей. Создана в рамках работ по проекту "Единая модульная платформа" (ЕМП, также известен как "Кортеж"), который с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП "НАМИ". Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра.

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