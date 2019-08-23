Нефть и рубль завершили неделю снижением на фоне нового витка торговой войны Китая и США

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Цены на нефть и российская валюта отреагировали снижением на решение Китая ввести дополнительные пошлины на американский импорт в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Влияние оказало и заявление Госдепа о сроках вступления в силу новых санкций против РФ по делу Скрипалей, говорят аналитики, опрошенные ТАСС.

23 августа Китай заявил, что введет дополнительные пошлины на ряд товаров из США на общую сумму $75 млрд в год. Пошлины введут в два этапа. 1 сентября будут введены 5%-ные пошлины на поставки соя-бобов и нефти из США, а с 15 декабря будет возвращена 25%-ная пошлина на американские автомобили.

Кроме того, в пятницу Госдепартамент опубликовал уведомление о вступлении в силу 26 августа второго пакета антироссийских санкций по делу Скрипалей. Он касается ограничений на операции с российским госдолгом. Речь идет о запрете американским финансовым организациям участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях, а также давать российскому правительству нерублевые кредиты.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:13 мск вырос на 0,83% - до 65,995 рубля, евро подорожал на 1,31% - до 73,63 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне упала на 2,17% - до $58,69 за баррель.

Российские фондовые индексы также сдали позиции. Индекс Мосбиржи снизился на 0,54% - до 2660,74 пункта, индекс РТС - на 1,11%, до 1268,45 пункта.

"Помимо пошлин, влияние оказало и выступление главы ФРС, а также окончательное подтверждение санкций по делу Скрипалей в урезанном формате. Пошлины формально являются негативным фактором, однако их введение - триггер для снижения ставки ФРС на ближайших заседаниях", - говорит инвестиционный менеджер "Открытия Брокер" Тимур Нигматуллин.

При этом менее жесткие по сравнению с планировавшимися санкции можно считать позитивом, добавил он. По прогнозам эксперта, до понедельника рынок отыграет новостной фон.

В свою очередь главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович полагает, что факт продолжающейся Китаем демонстрации готовности к активным защитным действиям в торговом противостоянии с США может вернуть инвесторам склонность к пессимизму на следующей неделе. Более того, заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла не привнесли в рыночную повестку кардинального усиления монетарного оптимизма, добавил он. "Данный нейтральный тон комментариев Пауэлла позволяет ожидать снижения ставки ФРС в сентябре, однако для разворота рынка к активному росту этих действий может оказаться недостаточно", - поясняет Покатович.

Аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов полагает, что рынки также опасаются покупок Китаем иранской нефти в обход санкций Вашингтона. "В случае если торговый конфликт между США и КНР выйдет на новый уровень, сценарий движения цены черного золота к поддержке $55 за баррель снова станет актуальным", - отмечает он.

Ожидания аналитиков

Начальник отдела аналитического департамента ИК "Велес-Капитал" Юрий Кравченко считает, что после выступления Пауэлла, а также вышедшей в пятницу слабой статистики по рынку недвижимости в США, усилившей опасения в отношении американской экономики, в ближайшее время глобальное давление на доллар может сохраниться. Это в свою очередь это может позволить рублю вернуться на уровень 65,5 рубля за доллар и ниже, полагает он.

В "БКС Премьер" прогнозируют диапазон на уровне 65-67 рублей за доллар.

Покатович добавляет, что после выходных дополнительными триггерами ухода от риска могут выступить анонсированные на 24-25 августа протесты в Венесуэле, а также обострившаяся экономическая ситуация в Аргентине, опасность усугубления которой, возможно, недооценивается рынками.