Новый узел контроля нефти может появиться на границе с Россией

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Новая точка контроля количества и качества нефти может появиться на восточной границе Белоруссии в 2021 году. Об этом сообщил в пятницу главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

Как передает агентство БелТА, Вериго заявил, что "ситуация с поступлением из России загрязненной хлорорганикой нефти в апреле текущего года внесла некоторые коррективы в подходы по обеспечению безопасного и надежного функционирования белорусской части нефтепровода "Дружба". "ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обсуждает с концерном "Белнефтехим" необходимость организации новых точек контроля количества и качества нефти", - добавил он. Планируется, что узел контроля "появится на восточном рубеже нефтяной магистрали на приеме углеводородного сырья, что обеспечит высокий уровень безопасности при поступлении нефти, усилит контроль качества и количества сырья".

"К сожалению, доверительный принцип работы с партнерами не всегда оправдывает себя. Если бы подобный узел был установлен на приеме нефти в страну, вероятность апрельского инцидента была бы исключена", - подчеркнул Вериго. Как отмечает БелТА, по данным, подтвержденным лабораторными исследованиями, загрязненная нефть попала на территорию Белоруссии вечером 9 апреля.

"Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом на участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". ОАО "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит грязной российской нефти в Европу, затем он был возобновлен. В российской "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным. В конце июня генеральный директор белорусского ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко сообщил, что ПАО "Транснефть" отказывалось от предложений согласовать строительство на белорусских границах с Россией и Польшей коммерческих систем измерения количества и качества нефти. В связи с этим белорусское предприятие намерено создать новые точки контроля количества и качества сырья, поступающего из России.