"Деловая Россия" предложила распространить "регуляторную гильотину" на ЦБ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Деловая Россия" направило Минэкономразвития предложения по доработке законопроекта "Об обязательных требованиях" (один из двух ключевых документов, через которые власти намерены реализовать реформу контрольно-надзорной деятельности "регуляторная гильотина", предполагающую отмену всех неактуализированных требований к бизнесу), сообщили ТАСС в деловом объединении. Среди них - включение в "регуляторную гильотину" требований, устанавливаемых Банком России.

"Абсолютно не обосновано исключение всей области ответственности Банка России, как "мегарегулятора", из сферы действия законопроекта. Очевидно, что как минимум небанковские организации финансового рынка должны остаться в сфере его действия, поскольку ранее этот сегмент регулировался правительственными органами (Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, Росстрахнадзор и пр.)", - говорится в отзыве (есть в распоряжении ТАСС) "Деловой России" на законопроект.

Последняя версия законопроекта Минэкономразвития также не охватывает требования к госслужбе, обороне и безопасности, атомной энергетике. Замруководителя аппарата правительства Юрий Любимов ранее сообщал журналистам, что заложенные в "регуляторной гильотине" подходы будут распространяться на все без исключения органы власти. В то же время вопрос о полноте применения "гильотины" обсуждается в отношении пяти ведомств - ФСБ, Минюста, Росгвардии, Росинфомониторинга и ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю).

Исключить противоречия

"Деловая Россия" предлагает и другие корректировки законопроекта. При этом в деловом объединении считают, что последняя версия законопроекта является достаточно полной и структурированной.

Авторы отзыва рекомендуют оставить лишь федеральные требования, исключив возможность введения региональных и муниципальных. В противном случае возникает противоречие со статьей Конституции о единстве экономического пространства РФ, указывают эксперты. По их мнению, аналогичное противоречие возникает и в случае сохранения возможности введения обязательных требований в нормативных актах подзаконного уровня.

Значительная часть замечаний "Деловой России" посвящена регулированию вопроса наднациональных требований, в частности законодательства Евразийского экономического союза. Так, эксперты предлагают прописать в законопроекте запрет на введение дополнительных требований в национальном законодательстве в тех сферах, для которых действуют наднациональные нормы. Они также обращают внимание, что в законопроекте отсутствует прямое указание на необходимость вносить в общий реестр обязательных требований наднациональные правила.

Кроме того, в "Деловой России" отмечают, что "сфера действия законопроекта не распространяется на другие федеральные законы". Эксперты полагают, что "это будет сдерживать инициативу федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций и иных лиц, направленную на корректировку федеральных законов" и нормативно-правовых актов.

Отказаться от старого

"Деловая Россия" также считает необходимым зафиксировать в законопроекте, что органы власти должны закрывать административные и уголовные дела против бизнеса и граждан, ранее возбужденные за нарушение требований, которые в итоге не прошли проверку "регуляторной гильотины".

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".