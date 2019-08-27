{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Ведомости": МЭР внесло в кабмин доработанный законопроект о "регуляторной гильотине"

Как отмечает газета, министерство предлагает разделить требования к бизнесу на три категории по степени ответственности за их нарушение
Здание Минэкономразвития РФ Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Здание Минэкономразвития РФ
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ переработало и повторно внесло в правительство законопроект об обязательных требованиях к бизнесу (один из двух ключевых документов, через которые власти намерены реализовать реформу контрольно-надзорной деятельности "регуляторная гильотина", предполагающую отмену всех неактуализированных требований к бизнесу). Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию документа, ее подлинность изданию подтвердил представитель министерства.

На эту тему
"Отсечь все лишнее". "Регуляторная гильотина" поможет российскому бизнесу дышать свободнее

Законопроект поступил в аппарат правительства, указывает его представитель. Теперь документ будет направлен в министерства и ведомства.

Минэкономразвития предлагает разделить требования на три категории по степени ответственности за их нарушение. Требования, составляющие гостайну, а также относящиеся к сфере государственной безопасности, не попадают под гильотину. А все остальные требования должны быть включены в публичный реестр и пересматриваться не реже одного раза в пять лет.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".

Теги
Россия
Колебания курса рубля
Курс доллара на Мосбирже вырос до 66,18 рубля
Курс евро поднялся до 73,47 рубля
Читать полностью