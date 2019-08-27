Росбанк совместно с "Детским миром" начнет тестирование оплаты по QR-кодам

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Росбанк с сентября начинает тестирование оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в рамках Системы быстрых платежей (СБП) в магазинах "Детского мира". Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Росбанк и "Детский мир" с сентября запускают пилотный проект по оплате покупок через Систему быстрых платежей в двух магазинах "Детского мира" в Москве", - говорится в пресс-релизе.

Клиенты Росбанка смогут совершить покупку, отсканировав QR-код на кассе и одобрив операцию в приложении "РОСБАНК Онлайн". При этом "Детский мир" предусматривает повышенное начисление бонусных баллов клиентам, совершившим оплату при помощи QR-кода СБП. На первом этапе услуга будет доступна ограниченному кругу клиентов Росбанка.

По итогам пилота "Детский мир" планирует масштабировать платежный инструмент на всю сеть "Детский мир", а также в дальнейшем запустить оплату QR-кодом в online-магазине.

По мнению директора департамента организации комплексных корпоративных расчетов Росбанка Виталия Анпилогова, "в перспективе ближайших 3-5 лет оплата по QR-кодам с помощью СБП станет таким же обыденным действием, каким сегодня является оплата банковской картой".

Ранее о тестировании с сентября сервиса по оплате товаров и услуг по QR-коду заявили банк ВТБ и группа "М.Видео-Эльдорадо".

О системе

Банк России в начале года запустил Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас к системе подключены "Русский стандарт", банк "ФК Открытие", ВТБ, "Юникредит", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, "Qiwi банк" и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая корона".

В сентябре 2019 г. в Системе быстрых платежей планируется запустить оплату товаров по QR-коду в магазинах.