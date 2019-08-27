Президент Турции поставил задачу довести товарооборот с Россией до $100 млрд

ЖУКОВСКИЙ, 27 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ставит задачу увеличить в разы товарооборот с Россией и довести его до $100 млрд. "Торговый оборот между нашими странами уже превышает $25 млрд, но задача наша состоит в том, чтобы достичь цифры $100 млрд", - сказал Эрдоган на церемонии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2019.

Турецкий лидер подчеркнул, что ежегодно Турция наращивает экспорт авиационно-космической продукции. "За 2018 год объем экспорта в авиационно-космической области составил $0,5 млрд", - уточнил он. Эрдоган коротко рассказал о новейших достижениях авиастроения своей страны. Он упомянул новейший самолет, вертолет и развитие беспилотных систем.

Говоря об экономическом сотрудничестве с Россией, Эрдоган отметил его глубокие корни. При этом особое значение турецкий лидер придает турпотоку из России. "Продолжают биться рекорды по посещаемости российскими туристами нашей страны, - сказал он. - В этом году мы ожидаем посещение около 6 млн российских туристов нашей страны".

В заключение Эрдоган заявил, что, по его мнению, сотрудничество с Россией придаст новый импульс развитию сотрудничества как в авиационной сфере, так и в сфере космических технологий.