Минпромторг обсуждает организацию досборки внедорожников Aurus в ОАЭ в 2021-2022 годах

"Может быть, во второй половине следующего года [поставка]. У нас дефицит складывается здесь. Мы с ними [ОАЭ] ведем разговоры о том, чтобы по внедорожникам в конце 2021-2022 года, может быть, делать подсборку там, когда мы сертифицируем, начнем производить у себя [машины]", - сказал министр.

В конце апреля Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. По оценкам российских маркетологов, внедорожник Aurus Komendant станет наиболее востребованной моделью на внутреннем рынке, отмечали в министерстве.

Aurus - российская марка представительских автомобилей. Создана в рамках работ по проекту "Единая модульная платформа" (ЕМП, также известен как "Кортеж"), который с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП "НАМИ". Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра.