Аргентинская биржа за день упала почти на 5%

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 августа. /ТАСС/. Аргентинский биржевой индекс Merval упал на 4,74% до 24 622,47 пункта по итогам торгов во вторник. В понедельник индекс закрылся на отметке 25848,26 пункта после нескольких дней умеренного снижения.

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Национальная валюта Аргентины также вновь подешевела по отношению к доллару. Крупнейший государственный банк республики Banco Nacion закрыл торги на цене 58 песо за доллар. В понедельник курс составлял 57 песо за долларов.

Падение биржевого индекса могло стать реакцией на итоги встречи экспертов Международного валютного фонда (МВФ) с оппозиционным кандидатом в президенты Альберто Фернандесом. После нее альянс "Фронт для всех", от которого выдвигается политик, опубликовал заявление, в котором он обвинил МВФ и правительство Аргентины в ухудшении экономической ситуации в стране.

Фернандес также выступил с утверждением, что деньги, предоставленные финансовым институтом, "в значительной мере пошли на финансирования оттока капитала" из страны.

Эксперты МВФ прибыли в Аргентину для оценки экономической ситуации в стране и прогресса в выполнении соглашения о предоставлении кредита для одобрения нового транша. К настоящему моменту организация перевела Аргентине $44,1 млрд из $57 млрд.

Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после прошедших в 11 августа праймериз, на которых победил Фернандес. Согласно последним официальным данным, за него проголосовали 47,65% избирателей. За действующего главу государства Маурисио Макри было отдано 32,08% голосов. После оглашения результатов волеизъявления курс песо по отношению к доллару резко упал. Индекс Merval обвалился на 38%.