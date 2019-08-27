Дефолт — не если, а когда. С какой экономикой Аргентина подходит к президентским выборам

Совсем недавно мы стали свидетелями без преувеличения сильнейшего обвала на фондовом рынке Аргентины. Это случилось 12 августа 2019 года — тогда биржевой индекс Merval провалился почти на 38%. Сопоставимые внутридневные потери понес и курс аргентинского песо. Хотя еще в пятницу, 9 августа, ничто не предвещало столь масштабного краха. В тот день индекс Merval прибавил около 5,4% и обновил свой исторический максимум.
Все изменили состоявшиеся в воскресенье,11 августа, праймериз, на которых определялись кандидаты от политических партий для дальнейшего участия в президентских выборах. На этот раз все политические силы предложили только по одному кандидату. Таким образом, праймериз фактически превратились в пробные президентские выборы. И они указали на то, что действующий глава государства Маурисио Макри может лишиться своего поста. Более того, его противник Альберто Фернандес вполне способен стать избранным президентом Аргентины уже в первом туре. Он выдвигается при поддержке экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер, и предполагается, что она займет пост вице-президента. Сами президентские выборы в Аргентине назначены на 27 октября. Иными словами, политическая и экономическая ситуация в стране может сильно измениться уже через пару месяцев.
Что тандем Фернандес — Киршнер означает для экономики
Политическое кредо Кристины Киршнер заключается в поисках золотой середины между капитализмом и социализмом. Будучи президентом, она реализовала ряд социальных программ и протекционистских мер в экономике. В то же время она сократила влияние на жизнь страны олигархических кланов, католической церкви, силовиков и профсоюзных бюрократов. Однако эти меры стали возможны лишь благодаря тому, что предыдущий президент — Нестор Карлос Киршнер Остоич — сократил внешний долг страны и накопил солидный резервный фонд. И совпадение фамилий тут не случайное — Кристина Киршнер в 2007 году сменила на президентском посту своего мужа. Таким образом, она представляет влиятельный политический клан и уже имеет очень весомый политический капитал в Аргентине. Надо признать, что шансы на приход к власти Альберто Фернандеса при ее поддержке весьма высоки. Необходимо учитывать и тот факт, что нынешний президент Маурисио Макри выиграл президентские выборы у Кристины Киршнер в 2015 году лишь с незначительным перевесом всего в несколько процентов.
Казалось бы, блок Альберто Фернандеса и Кристины Киршнер имеет все шансы на политический и экономический успех. Однако дальнейшие перспективы подобного союза выглядят весьма неоднозначными. Вполне вероятный перекос экономической политики Аргентины в сторону протекционизма и популизма будет неизбежно означать ухудшение положения иностранных инвесторов и кредиторов.
Рынки готовятся к очередному дефолту
Текущее экономическое положение Аргентины далеко от образцового. Ровно год назад Маурисио Макри запросил финансовую помощь у Международного валютного фонда (МВФ) в связи с резкой девальвацией национальной валюты. В ответ на это МВФ увеличил кредит Аргентины до рекордного для себя уровня $57,1 млрд. Оппозиционный кандидат в президенты Фернандес уже заявил о том, что он планирует вести переговоры с МВФ в случае победы.
Пожалуй, здесь самое время вспомнить про очень богатую историю аргентинских дефолтов. Эта страна переживала их уже восемь раз за последние 200 лет. А с начала текущего века это происходило дважды — в 2001 и в 2014 годах. К слову, выборочный дефолт 2014 года пришелся как раз на излет президентской карьеры Кристины Киршнер. При этом реальные экономические успехи Аргентины в "нулевые" годы были заложены благодаря правлению предыдущего президента Нестора Киршнера.
Еще один повод для беспокойства иностранных инвесторов и кредиторов заключается в том, что сама Кристина Киршнер представляется весьма неоднозначной фигурой. Текущий статус сенатора защищает ее от обвинений в незаконном обогащении, растрате государственных средств и в причастности к махинациям в центробанке Аргентины.
Так или иначе, но экономическое положение Аргентины представляется весьма сложным независимо от того, кто станет ее будущим президентом и вице-президентом. По-видимому, попытка убежденного либерала Маурисио Макри встроить страну в рамки "западного мира" потерпит неудачу. При этом внутри нее сохранится многолетний политический раскол, который даже имеет собственное название — La grieta, или "трещина".
Суть этого феномена заключается в поляризации общества на "киршнеристов" и "антикиршнеристов". Соответственно, политика киршнеризма подразумевает под собой "левый уклон" латиноамериканского толка. Это достаточно причудливое сочетание диктатуры, формального соблюдения демократических норм, вмешательства государства в экономику, неистребимой коррупции и попыток поддержки широкого слоя малообеспеченных граждан. Противники подобного подхода убеждены в том, что он приведет страну к состоянию, аналогичному текущей ситуации в Венесуэле.
Возвращаясь к текущей экономической ситуации в Аргентине, стоит отметить лишь несколько красноречивых фактов. Еще до недавних потрясений на фондовом и валютном рынке страны, ее экономика находилась в состоянии рецессии. Текущая учетная ставка аргентинского ЦБ составляет 74,97%. Официальная инфляция по итогам 2018 года составила 47,6%. Согласно открытым данным, текущая величина государственного долга Аргентины составляет порядка 86,2% от ВВП, что является максимальным значением за 15 последних лет. При этом долговая проблема начала 2000-х годов до сих пор не решена, а лишь отодвинута во времени за счет реструктуризации внешних обязательств. На все это накладывается глобальная тенденция к замедлению мировой экономики в связи с разгоревшейся торговой войной между США и Китаем.
С учетом указанных факторов вокруг валютного и фондового рынка Аргентины сложилась крайне тревожная ситуация, даже без учета всех внутриполитических перипетий. В этом плане более корректен вопрос не о том, случится ли в этой стране дефолт, а в том, когда это произойдет. Скорее всего, очередной дефолт Аргентины будет развиваться по "греческому" сценарию в течение нескольких месяцев или даже лет. Вероятно, после длительного и нервного периода согласований он завершится очередной реструктуризацией внешнего долга.
Фондовый индекс Merval после недавнего резкого обвала пришел в состояние относительной стабилизации. В ближайшие дни и недели он будет нащупывать новые уровни поддержки и сопротивления. Это же относится и к валютной паре американский доллар — аргентинский песо, которая временно стабилизировалась около уровня 55 песо за доллар. Новые сильные движения в акциях и в валюте, скорее всего, будут приурочены уже к президентским выборам, которые назначены на 27 октября. Очевидно, что все вопросы касательно возможного пересмотра условий выплаты внешней задолженности Аргентины будут рассматриваться не ранее официального подведения итогов выборов. Более того, этот процесс может быть растянут на очень длительное время.
Кризис локализуется в пределах региона
Текущие экономические проблемы Аргентины не новы. Вместе с тем столь крупная по территории и по населению страна продолжает оставаться представителем так называемого третьего мира. Поэтому потенциальный новый дефолт указанного государства станет по большей части "региональной" историей, в основном интересной лишь "финансовым стервятникам".
Что же касается российского фондового рынка, то текущие проблемы аргентинской экономики очень далеки от него и в прямом, и в переносном смысле. К слову, отечественные акции со всей их пресловутой недооцененностью и политическими рисками все же выглядят более привлекательными и стабильными по сравнению с активами, номинированными в аргентинских песо.