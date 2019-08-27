Дефолт — не если, а когда. С какой экономикой Аргентина подходит к президентским выборам

Совсем недавно мы стали свидетелями без преувеличения сильнейшего обвала на фондовом рынке Аргентины . Это случилось 12 августа 2019 года — тогда биржевой индекс Merval провалился почти на 38% . Сопоставимые внутридневные потери понес и курс аргентинского песо. Хотя еще в пятницу, 9 августа, ничто не предвещало столь масштабного краха. В тот день индекс Merval прибавил около 5,4% и обновил свой исторический максимум.

Все изменили состоявшиеся в воскресенье,11 августа, праймериз, на которых определялись кандидаты от политических партий для дальнейшего участия в президентских выборах. На этот раз все политические силы предложили только по одному кандидату. Таким образом, праймериз фактически превратились в пробные президентские выборы. И они указали на то, что действующий глава государства Маурисио Макри может лишиться своего поста. Более того, его противник Альберто Фернандес вполне способен стать избранным президентом Аргентины уже в первом туре. Он выдвигается при поддержке экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер, и предполагается, что она займет пост вице-президента. Сами президентские выборы в Аргентине назначены на 27 октября. Иными словами, политическая и экономическая ситуация в стране может сильно измениться уже через пару месяцев.

Что тандем Фернандес — Киршнер означает для экономики

Политическое кредо Кристины Киршнер заключается в поисках золотой середины между капитализмом и социализмом. Будучи президентом, она реализовала ряд социальных программ и протекционистских мер в экономике. В то же время она сократила влияние на жизнь страны олигархических кланов, католической церкви, силовиков и профсоюзных бюрократов. Однако эти меры стали возможны лишь благодаря тому, что предыдущий президент — Нестор Карлос Киршнер Остоич — сократил внешний долг страны и накопил солидный резервный фонд. И совпадение фамилий тут не случайное — Кристина Киршнер в 2007 году сменила на президентском посту своего мужа. Таким образом, она представляет влиятельный политический клан и уже имеет очень весомый политический капитал в Аргентине. Надо признать, что шансы на приход к власти Альберто Фернандеса при ее поддержке весьма высоки. Необходимо учитывать и тот факт, что нынешний президент Маурисио Макри выиграл президентские выборы у Кристины Киршнер в 2015 году лишь с незначительным перевесом всего в несколько процентов.

Казалось бы, блок Альберто Фернандеса и Кристины Киршнер имеет все шансы на политический и экономический успех. Однако дальнейшие перспективы подобного союза выглядят весьма неоднозначными. Вполне вероятный перекос экономической политики Аргентины в сторону протекционизма и популизма будет неизбежно означать ухудшение положения иностранных инвесторов и кредиторов.

Рынки готовятся к очередному дефолту

Текущее экономическое положение Аргентины далеко от образцового. Ровно год назад Маурисио Макри запросил финансовую помощь у Международного валютного фонда (МВФ) в связи с резкой девальвацией национальной валюты. В ответ на это МВФ увеличил кредит Аргентины до рекордного для себя уровня $57,1 млрд. Оппозиционный кандидат в президенты Фернандес уже заявил о том, что он планирует вести переговоры с МВФ в случае победы.

Пожалуй, здесь самое время вспомнить про очень богатую историю аргентинских дефолтов. Эта страна переживала их уже восемь раз за последние 200 лет. А с начала текущего века это происходило дважды — в 2001 и в 2014 годах. К слову, выборочный дефолт 2014 года пришелся как раз на излет президентской карьеры Кристины Киршнер. При этом реальные экономические успехи Аргентины в "нулевые" годы были заложены благодаря правлению предыдущего президента Нестора Киршнера.

Еще один повод для беспокойства иностранных инвесторов и кредиторов заключается в том, что сама Кристина Киршнер представляется весьма неоднозначной фигурой. Текущий статус сенатора защищает ее от обвинений в незаконном обогащении, растрате государственных средств и в причастности к махинациям в центробанке Аргентины.

Так или иначе, но экономическое положение Аргентины представляется весьма сложным независимо от того, кто станет ее будущим президентом и вице-президентом. По-видимому, попытка убежденного либерала Маурисио Макри встроить страну в рамки "западного мира" потерпит неудачу. При этом внутри нее сохранится многолетний политический раскол, который даже имеет собственное название — La grieta, или "трещина".