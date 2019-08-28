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Суд ввел конкурсное производство на бывшем "Дальспецстрое"

У предприятия около 43 млрд рублей долгов

ХАБАРОВСК, 28 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Хабаровского края ввел процедуру конкурсного производства в отношении Главного военно-строительного управления № 6 (ГВСУ №6, бывший "Дальспецстрой"). У предприятия около 43 млрд рублей долгов, сообщила в среду пресс-служба управления.

"28 августа 2019 года Арбитражным судом Хабаровского края был рассмотрен отчет внешнего управляющего ФГУП "ГВСУ №6" об итогах процедуры внешнего управления. В ходе судебного заседания внешний управляющий пояснил, что предусмотренные планом внешнего управления мероприятия в полном объеме выполнить не удалось, платежеспособность предприятия не восстановлена. По результатам рассмотрения отчета суд <...> открыл в отношении ФГУП "ГВСУ №6" процедуру конкурсного производства", - говорится в сообщении.

Конкурсным управляющим утвержден Григорий Удельнов, член ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации "Центральное агентство арбитражных управляющих". Ранее он занимал должность внешнего управляющего.

"На дату открытия конкурсного производства в реестр требований кредиторов предприятия включены требования бюджета РФ, юридических и физических лиц на общую сумму 36,6 млрд рублей. Кроме того, у предприятия имеются не менее 6,5 млрд рублей текущих обязательств, возникших после возбуждения дела о банкротстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время собрание кредиторов рассмотрит вопрос о продолжении финансово-хозяйственной деятельности предприятия в конкурсном производстве.

Само предприятие заявило, что достроит и введет в эксплуатацию все дома, возводящиеся с участием дольщиков, квартиры ждут около 30 человек, заключивших договора в предыдущие годы.

Сейчас ГВСУ №6 возводит два дома в Хабаровске - жилой дом №43 по улице Кубяка - Морозова П. Л., сдать который планируется четвертом квартале 2019 года, а также жилой комплекс по улице. Льва Толстого, строительство которого завершится во втором квартале 2020 года. "Финансирование строительства домов обеспечено в полном объеме", - подчеркивается в сообщении.

О "Дальспецстрое"

Находившийся в ведении Минобороны РФ "Дальспецстрой" выступал генподрядчиком строительства космодрома Восточный. В 2017 году был переименован в ГВСУ №6, в феврале 2018 года на предприятии введено внешнее управление. Предприятие строило несколько домов с участием дольщиков, всего с момента введения внешнего управления было сдано три жилых дома в Хабаровске общей площадью почти 29,2 тыс. кв. м, квартиры в которых получили 440 дольщиков.

ГВСУ №6 оспаривает в судах сделки с дальневосточными компаниями, в том числе с участвующими в строительстве космодрома Восточный, на сумму свыше 28 млрд рублей.

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