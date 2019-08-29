Чистая прибыль "Газпрома" за I полугодие выросла на 32,4%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей. Это следует из материалов компании.

В том числе прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла на 32,6%, до 836,5 млрд рублей.

Выручка "Газпрома" в отчетном периоде увеличилась на 2,7%, до 4,08 трлн рублей.

Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом выручки от продажи продуктов нефтегазопереработки, сырой нефти и выручки от продажи газа, отмечается в сообщении компании.

В то же время прибыль от продаж сократилась на 11,2%, до 780,88 млрд рублей, а доналоговая прибыль выросла на 34,6%, до 1,13 трлн рублей. На динамику прибыли повлиял рост финансовых доходов и прибыли от участия в ассоциированных и совместных предприятиях, следует из данных отчета.

Во втором квартале 2019 года прибыль "Газпрома", относящаяся к акционерам, выросла на 16%, до 300,59 млрд рублей, а выручка сократилась на 2,6%, до 1,78 трлн рублей.

Привлечение кредитов

Группа "Газпром" в течение июля и августа 2019 года привлекла долгосрочные кредиты на сумму €1,23 млрд и 10 млрд рублей, следует из отчета группы по МСФО.

За два месяца группа привлекла долгосрочный кредит от иностранного банка на €1 млрд с процентной ставкой в размере EURIBOR+2,1 % со сроком погашения в 2024 году, а также долгосрочные кредиты от консорциума банков на сумму €230 млн с процентной ставкой в размере EURIBOR+1,6 % и сроком погашения в 2021 году в рамках договора, заключенного в декабре 2018 года.

Агентом по сделке с консорциумом банков выступает Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA.

В течение апреля и мая 2019 года "Газпром" привлек от консорциума банков в рамках того же договора долгосрочные кредиты на сумму €190 млн с процентной ставкой EURIBOR+1,6%. С февраля по апрель 2019 года группа привлекла долгосрочные займы на €421 млн в рамках того же договора на аналогичных условиях, в марте - заем на €500 млн с процентной ставкой в размере EURIBOR+1,65% и сроком погашения в 2024 году.

Кроме того, в июле этого года "Газпром" заключил соглашение о привлечении долгосрочного кредита от Газпромбанка на сумму 10 млрд рублей с процентной ставкой, размер которой устанавливается при заключении каждой кредитной сделки, и со сроком погашения в 2022 году.

План инвестиций

Группа "Газпром" увеличила план общего объема освоения инвестиций в 2019 году на 3,4% по сравнению с предыдущим прогнозом, до 2,149 трлн рублей.

"Общий объем освоения инвестиций, согласно инвестиционной программе группы на 2019 год, по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам, и имеющимся аналогичным намерениям группы составляет 2 трлн 149 млрд 359 млн рублей", - сказано в отчете.

Ранее этот показатель составлял 2,078 трлн рублей.

В конце декабря 2018 года совет директоров "Газпрома" одобрил инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) на 2019 год, общий объем освоения инвестиций головной компании запланирован на уровне 1,325 трлн рублей. Скорректированная инвестпрограмма 2018 года составляла 1,496 трлн рублей (первоначально она была утверждена в объеме 1,279 трлн рублей). Таким образом, "Газпром" в 2019 году сократит инвестиции на 11% по сравнению с скорректированной инвестпрограммой 2018 года и увеличит на 3,6% по сравнению с первоначальным планом 2018 года.

Основные инвестиции "Газпрома", включенные в инвестпрограмму на 2019 год, предусмотрены для финансирования всех стратегически важных проектов компании. В их числе - развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и востоке РФ, газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России, строительство газопровода "Сила Сибири" и второго пускового комплекса газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток, реализация проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Основные инвестиции "Газпрома", включенные в инвестпрограмму на 2019 год, предусмотрены для финансирования всех стратегически важных проектов компании.