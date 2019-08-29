"Известия": Минтранс объявил конкурс на систему по защите самолетов от птиц

Ведомство оценивает работы в 5,6 млн рублей. "Разработчикам системы необходимо представить предложения по стимулированию внедрения новых технологий в области орнитологической безопасности и найти подходы к собственникам аэропортов, чтобы они обеспечивали защиту от птиц на надлежащем уровне" - отмечается в публикации.

Газета отмечает, что победителям тендера также предложат изучить формы и методы регулирования этой сферы в других странах.

27 августа официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной сообщил, что вопрос повышения безопасности полетов в части орнитологического обеспечения прорабатывается с Минтрансом с прошлого года. Он также отметил, что в мире еще не существует ни одной системы, которая могла бы полностью обеспечить этот фактор безопасности.

15 августа самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский. По данным перевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле.