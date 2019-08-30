СК начал проверку по факту утечки персональных данных сотрудников РЖД

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту утечки персональных данных и фото сотрудников РЖД в результате несанкционированного проникновения на сервера компании. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следствием установлено, что в период до 28 августа в результате несанкционированного проникновения в информационные служебные ресурсы ОАО "РЖД" неустановленные лица получили доступ к фотоизображениям и персональным данным работников, позволяющим установить их личность, занимаемую должность, контактные данные и иные личные документы. По факту неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации организована доследственная проверка", - сообщила Марковская.

Впоследствии данные сотрудников РЖД были опубликованы в свободном доступе в интернете, что повлекло "вред законным интересам государства и общества". Сейчас следствие устанавливает причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверке будет принято процессуальное решение. РЖД также проводит внутреннюю проверку по факту утечки данных, служба безопасности активно сотрудничает со следствием.

Ранее начальник департамента информатизации РЖД Кирилл Семион сообщил ТАСС, что публикация в открытых источниках персональных данных сотрудников РЖД произошла не в результате кибератаки. По его словам, проникновения в систему извне не было. По итогам проверки компания может принять административные меры, а также, при необходимости, принять меры по повышению информационной безопасности, добавил представитель РЖД.

Для сотрудников компании РЖД действует сервисный портал. Доступ в личный кабинет работники компании могут получить с компьютера, планшета и смартфона.

В РЖД отмечали, что что утечек персональных данных клиентов не произошло. Холдинг использует несколько онлайн-сервисов. Пассажирам доступен сайт и мобильное приложение для покупки билетов на поезд.