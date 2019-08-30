"Транснефть" готова привлечь международных наблюдателей к контролю сдачи нефти

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Транснефть" готова принять предложение "Роснефти" о привлечении независимых наблюдателей для усиления контроля над качеством сдаваемой в трубу нефти. Но расходы на их услуги должны оплачивать сами нефтяники, а привлекать необходимо только зарекомендовавших себя известных мировых экспертов. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Демин сказал, что ознакомился с предложениями главы совета директоров "Роснефти", экс-канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что для контроля за качеством российском нефти нужно создать институт независимых инспекторов. С такой идеей Шредер выступил в ответ на предложение "Транснефти" передать ей в оперативное управление более 150 пунктов сдачи сырья, что, по мнению компании, позволит усилить контроль после инцидента с загрязнением нефтепровода "Дружба" хлорорганикой весной этого года.

"Это очень интересная идея, и если нефтяные компании действительно готовы это профинансировать, то можно предложить нефтяникам в рамках заключаемых договоров с компаниями на транспортировку на следующий год включить этот пункт", - считает Демин. Первыми его позицию описали "Ведомости".

Он говорит, что компания уже имеет опыт работы с такими наблюдателями - сюрвейерами - на магистральном трубопроводе Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). Однако стоимость их услуг "более, чем на порядок выше расценок отечественных лабораторий", отмечает он. "Единственное замечание к сюрвейерам - хотелось бы, чтобы это были представители известных мировых компаний", - говорит он.

При этом советник главы "Транснефти" утверждает, что в 2018-2019 годах в сырье, сдаваемом компаниями группы "Роснефть", уровень хлорорганических соединений доходил до 8 ppm при действовавшей тогда норме до 10 ppm (parts per million - частей на миллион, то есть 1% = 10 000 ppm). По его словам, речь идет о приемно-сдаточных пунктах Похвистнево, Серные Воды, Языково, Покровка, Муханово, Карская, Чекмагуш и других. "Одновременно на сайте госзакупок компании "Роснефть" легко найти лоты, в том числе и за 2019 год, на покупку сотен тонн хлорорганических растворителей", - говорит он. В "Роснефти" эту информацию не комментируют.

Банк качества

Демин также поддержал идею создания банка качества российской нефти и отметил, что "Транснефть" могла бы представлять этому банку данные диспетчеризации. И тогда, на добровольной основе, нефтяные компании могли бы платить или получать друг у друга премии за поставку более качественной нефти в систему.

"Например, компания "Роснефть" сдает в год около 20 млн тонн высокосернистой нефти. А "Сургутнефтегаз", сдавая малосернистую нефть, получает на свой завод в Ярославле сернистую нефть сорта Urals. Соответственно, "Сургуту" надо будет доплатить разницу в стоимости. И если нефтяники, тем более пользуясь данными независимых сюрвейеров, организуют такую работу, транспортная компания "Транснефть" наконец снимет с себя вопрос качества. Как, например, ж/д", - говорит он.

19 августа глава "Транснефти" Николай Токарев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, говоря о мерах по предотвращению ситуаций, подобных загрязнению трубопровода "Дружба", предложил передать все пункты сдачи и приема нефти в России в операционное управление компании.

По словам Токарева, такая мера позволит компании осуществлять полномасштабный контроль и обеспечивать чистоту нефти. Всего таких пунктов насчитывается около 150, большая часть из них принадлежит вертикально-интегрированным нефтяным компаниям, остальные - частным. По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" в апреле этого года произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает сырье нескольких малых производителей.

"Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Олега Осипова сообщали, что Медведев поручил вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку выслушать все аргументы "Роснефти" и "Транснефти", "сформулировать позицию и представить на рассмотрение председателю правительства".