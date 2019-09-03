Сбербанк: начало банкротства Антипинского НПЗ поможет сохранить операционную деятельность

ТАСС, 3 сентября. Введение процедуры наблюдения в отношении Антипинского НПЗ позволит заводу в полном объеме сохранить операционную деятельность и трудовой коллектив. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сбербанка, к которому перешел контроль над предприятием.

"Сбербанк считает, что судом принято обоснованное решение, отвечающее интересам всех заинтересованных сторон. Введение процедуры наблюдения защитит АНПЗ и позволит ему в полном объеме сохранить операционную деятельность и трудовой коллектив", - сказали в банке.

В пресс-службе банка подчеркнули, что требования кредиторов и поставщиков подлежат включению в реестр кредиторов и урегулированию в установленном законом порядке, бюджет сохранит крупного налогоплательщика, а российский рынок - значимого поставщика топлива. "В ходе процедуры банкротства арбитражному управляющему предстоит детально разобраться в состоянии и перспективах завода", - отметили в банке.

Арбитражный суд Тюменской области 3 сентября начал банкротство Антипинского НПЗ и ввел процедуру наблюдения на предприятии.

Антипинский НПЗ - крупнейший в России независимый нефтеперерабатывающий завод, являлся основным активом группы "Новый поток". В мае Антипинский НПЗ остановил работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка. Производство было возобновлено 18 июля по давальческой схеме, при которой завод перерабатывает нефть, закупленную "Сокар Энергоресурс" (совместное предприятие Сбербанка и группы отраслевых инвесторов, которому сейчас принадлежит 80% акций НПЗ). При этом завод не имеет права собственности ни на нефть, ни на нефтепродукты, зарабатывая только на стоимости процессинга.

НПЗ также обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Сумма требований по делу - 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы завода - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие.