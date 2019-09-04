Российско-японский инвестиционный фонд привлек 16 инвесторов из Японии

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Российско-японский инвестиционный фонд за время своего существования смог привлечь 16 инвесторов из Японии, с которыми были подписаны соответствующие контракты. Об этом заявил в среду председатель совета директоров государственного Японского банка для экономического сотрудничества (JBIC) Тадаси Маэда, выступая на одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы делаем многое для создания более целостного формата взаимодействия между РФ и Японией. У нас есть Российско-японский инвестиционный фонд. Это инструмент продвижения японских проектов с помощью предоставления займов. Этот механизм уже привел к подписанию 16 контрактов с потенциальными японскими инвесторами", - отметил он.

По словам Маэды, Дальний Восток за последние годы обрел большой потенциал, который позволяет ему стать главным российским узлом для развития торговли с азиатским регионом.

Также он отметил, что фонд в рамках ВЭФ подпишет договор с Внешэкономбанком о финансировании строительства тепличных хозяйств в Якутии.

"Завтра будет подписано соглашение с Внешэкономбанком по финансированию сельскохозяйственного проекта в Республике Якутия. Это проект под названием "Саюри", он предполагает использование природного газа в теплицах для того, чтобы выращивать свежие овощи. Мы предоставим кредитную линию для ВЭБ, а потом он переведет эти деньги в рубли", - сказал Маэда.

Речь о строительстве третьей очереди тепличного хозяйства. Как ожидается, проект завершится к 2020 году.

В августе 2017 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и JBIC учредили Российско-японский инвестиционный фонд с объемом инвестиций в $1 млрд для софинансирования совместных проектов.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.