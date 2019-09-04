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ВЭФ-2019

Российско-японский инвестиционный фонд привлек 16 инвесторов из Японии

Предполагается, что фонд может стать главным российским узлом для развития торговли с азиатским регионом

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Российско-японский инвестиционный фонд за время своего существования смог привлечь 16 инвесторов из Японии, с которыми были подписаны соответствующие контракты. Об этом заявил в среду председатель совета директоров государственного Японского банка для экономического сотрудничества (JBIC) Тадаси Маэда, выступая на одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

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"Мы делаем многое для создания более целостного формата взаимодействия между РФ и Японией. У нас есть Российско-японский инвестиционный фонд. Это инструмент продвижения японских проектов с помощью предоставления займов. Этот механизм уже привел к подписанию 16 контрактов с потенциальными японскими инвесторами", - отметил он.

По словам Маэды, Дальний Восток за последние годы обрел большой потенциал, который позволяет ему стать главным российским узлом для развития торговли с азиатским регионом.

Также он отметил, что фонд в рамках ВЭФ подпишет договор с Внешэкономбанком о финансировании строительства тепличных хозяйств в Якутии.

"Завтра будет подписано соглашение с Внешэкономбанком по финансированию сельскохозяйственного проекта в Республике Якутия. Это проект под названием "Саюри", он предполагает использование природного газа в теплицах для того, чтобы выращивать свежие овощи. Мы предоставим кредитную линию для ВЭБ, а потом он переведет эти деньги в рубли", - сказал Маэда.

Речь о строительстве третьей очереди тепличного хозяйства. Как ожидается, проект завершится к 2020 году.

В августе 2017 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и JBIC учредили Российско-японский инвестиционный фонд с объемом инвестиций в $1 млрд для софинансирования совместных проектов.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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